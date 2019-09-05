Altın Koza için yarışacak filmler belli oldu

Bu yıl 23-29 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde; Barış Atay’ın yönettiği “Aden”, Burak Çevik’in yönettiği “Aidiyet”, usta yönetmen Semih Kaplanoğlu imzası taşıyan “Bağlılık-Aslı”, Serhat Karaaslan’ın yönettiği “Görülmüştür”, Nihat Durak’ın yönettiği “Kapı”, Eylem Kaftan’ın yönettiği “Kovan”, Pelin Esmer’in yönettiği “Kraliçe Lear”, Ali Aydın’ın yönettiği “Kronoloji”, Kıvanç Sezer’in yönettiği “Küçük Şeyler”, Cenk Ertürk’ün yönettiği “Nuh Tepesi”, Köken Ergün’ün yönettiği “Şehitler” ve Cihan Sağlam yönettiği “Uzun Zaman Önce” olmak üzere Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 12 film yarışacak. Jüri önüne çıkmaya hak kazanan filmlerden üçü dünya prömiyerini, dördü de Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak. Beş film ise, yönetmenlerin ilk filmi olmalarıyla dikkatleri çekiyor.

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde bu yıl filmler; “Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması”, “Uluslararası Kısa Film Yarışması”, “Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması” ve “Adana Kısa Film Yarışması” olmak üzere toplam 4 kategoride yarışacak. Festivalde, yarışma kategorisi dışında Uluslararası Uzun Metraj Film gösterimleri de gerçekleştirilecek. Sinemaseverlerin merakla beklediği “Altın Koza Ödülleri” ise, 28 Eylül 2019 Cumartesi gecesi düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak. “Altın Koza Yaşam Boyu Onur Ödülü” de aynı törende sahiplerine takdim edilecek.



