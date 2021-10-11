Altın Portakal'da şıklık yarışı! Demet Evgar annesinin diktiği kıyafetle geldi

58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivalinin ödül töreni, 10 bin kişilik spor salonunda koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirildi. Kırmızı halı boy gösteren ünlü isimler ise göz alıcı kıyafetlerle adeta büyüledi.

Altın Portakal Film Festivali'nin ödül töreni gecesine katılan sanatçılar, geceyle ilgili duygularını genellikle heyecanlı olduklarına vurgu yaparak dile getirdiler.



Oyuncu Demet Evgar ise ödül törenine annesinin diktiği kıyafetle geldi. Bordo renkli omuzdan askılı kıyafetiyle dikkati çeken Evgar, "Annemin diktiği kıyafetle geldim. Ödül vereceğim. Filmleri izleyemedim. Çok verimli bir festival olduğunu duydum. Çok genç yeteneklerin yeni filmler yaptığını duyunca da özledim. Çok özledik festivallere katılmayı. Pandemi döneminde eşofmanlarla otur otur nereye kadar. Süslenebildiğim kadar süslendim" diye konuştu.



