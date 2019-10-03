Altın Portakal'da yarışacak kısa ve belgesel filmleri belli oldu

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin toplam 90 bin TL değerinde maddi destek sağlayacağı kısa ve belgesel film yarışması adayları bugün belli oldu.

10 BELGESEL FİLM YARIŞACAK

Yılın önemli belgesellerini bir araya getirecek olan Ulusal Belgesel Film Yarışması'na bu yıl 73 başvuru oldu. Yönetmen Taylan Mintaş, yönetmen ve akademisyen Kurtuluş Özgen ile belgesel sinemacı ve akademisyen Zeynep Merve Uygun'dan oluşan ön jüri kararına göre, Alper Şen'in 'Atık Sözlüğü: Tanımların ve İmajların Geri Dönüşümü', Burcu Esenç ve Cantekin Cantez'in 'Bir Rüya Gördüm, Anlatsam da Anlamazsınız', Hasan Basri Özdemir ve Emre Karadaş'ın 'Mavi Otel', Hasan Başoğlu'nun 'Patron', Kıvılcım Akay'ın 'Amina', Murat Erün'ün 'Dişçinin Korkusu', Rena Lusin Bitmez'in 'Tanrı Göçmen Çocukları Sever mi Anne?', Rûken Tekeş'in 'Aether', Şirin Bahar Demirel'in 'Kadınlar Ülkesi' ve Yasin Semiz'in 'Asfaltın Altında Dereler Var!' adlı belgesel filmler yarışacak.

Sinema yazarı ve Kadir Has Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Başkanı Melis Behlil, belgesel film yönetmeni ve yapımcısı Nurdan Arca ve dünyanın en önemli belgesel ve kısa film festivallerinden DokuFest'in sanat yönetmeni Veton Nurkollari'den oluşan jüri tarafından değerlendirilecek bu 10 filmden biri, 40 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü'nü alırken, bir filme de 20 bin TL'lik Jüri Özel Ödülü verilecek.