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Altın ve gümüş takılarınız ilk günkü haline geri dönecek! Kuyumcuya gitmeye gerek yok!

Göksi Beköz Göksi Beköz
EĞLENCE  | Son Güncelleme

Mücevherlerinizi ya da günlük kullandığınız takılarınızı aldığınız günkü kadar parlak ve güzel tutmak için onlara biraz sevgi göstermeniz yeterli aslında. İşte; hava kirliliği, kararma, çizilme gibi faktörlerden etkilenen altın ve gümüş takılarınızı temizlemeniz ve onları mükemmel durumda tutabilmeniz için bazı basit ipuçları!

Altın ve gümüş takılarınız ilk günkü haline geri dönecek! Kuyumcuya gitmeye gerek yok!

Kararmış ya da ilk günkü gibi ışıltılı görünmeyen takılarınız varsa dert etmeyin. Hepsinin bir çözümü var. Öncelikle altın ve gümüş gibi metallerin çok hassas olduklarını unutmayın. Bunları birbirine sürtünecek ve çizilecek şekilde üst üste ya da iç içe koymayın. Takıları kullanmadığınız zaman küçük keselerde veya kutularda saklamak en iyisidir. İşte, gümüş ya da altın gibi takılarınız için en iyi bakımı ve temizliği yapmanıza yardımcı olacak kapsamlı kılavuzumuz…

GÜMÜŞ BAKIMININ PÜF NOKTALARI

Gümüşlerde sık rastlanan sorun, kararmalarıdır. Bunun nedeni de gümüş gibi çeşitli metal türlerinin oksijen ve nemle temasıdır. Gümüşlerinizi nemden uzak tutmalısınız. Ayrıca diş macunu ile kararan gümüşlerinizi ilk günkü haline getirebilirsiniz. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz:

l Diş macununu, temiz bir bezle, kararmış gümüş takınıza uygulayın.
l Takının girinti çıkıntıları için temiz, yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanın.
l Temizlenen takınızı ılık suyla durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.

KAYNAR SU BANYOSU İLE PIRIL PIRIL GÜMÜŞLER

Bu yöntemle gümüş takılarınızı ve hatta diğer gümüş eşyalarınızı temiz ve pırıl pırıl bir hale getirebilirsiniz.

l Emaye veya alüminyum bir tencere kullanın. Emaye ise dibini alüminyum folyo ile kaplayın.
l Gümüş takılarınızı tencereye yerleştirin ve üzerini örtecek kadar su koyun.
l Bir tatlı kaşığı tuz ve bir çay kaşığı kabartma tozu ekleyin ve üç dakika kaynatın.
l Soğuduktan sonra takılarınızı ılık, sabunlu suya batırın.
l Temiz bir bezle silin. Başka bir bezle kurulayın.

ALTIN VE GÜMÜŞ TAKILARINIZI SUDAN UZUK TUTUN

l 14 ayar ve üzerindeki altın takılar özenle kullanıldıklarında herhangi bir renk değişikliği göstermezler.
l Eğer yüzeyde kirden kaynaklı bir renk değişikliği varsa sabun, su ve yumuşak bir fırçayla yardımıyla takıyı yıkayabilirsiniz.
l Banyo sırasında takılarınızı çıkarmanız onları uzun süre ışıl ışıl kullanabilmeniz için önemlidir. Çünkü şampuan, krem gibi ürünler takıların matlaşmasına sebep olur.
l Klor, tuz ve diğer kimyasallar nedeniyle havuzda veya denizde altın, gümüş veya değerli taştan takıların kullanması tavsiye edilmez.

METAL PARLATMA BEZLERİNDEN YARDIM ALABİLİRSİNİZ

Gümüş, altın ve diğer metalleri temizlemek için kullanılan parlatma bezleri en büyük yardımcılarınızdan biri olabilir. Kaliteli parlatma bezleri çok yumuşaktır ve çizmeden temizler. Bunlar genellikle değerli metal mücevherlerinizdeki lekeleri çıkarmak için en güvenli seçenektir.

l Kararmayı gidermek için takılarınızı parlatma beziyle hafifçe ovalayın.
l Ardından ılık suda iyice durulayın ve dikkatlice kurutun.

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