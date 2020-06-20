Altın ve gümüş takılarınız ilk günkü haline geri dönecek! Kuyumcuya gitmeye gerek yok!

Kararmış ya da ilk günkü gibi ışıltılı görünmeyen takılarınız varsa dert etmeyin. Hepsinin bir çözümü var. Öncelikle altın ve gümüş gibi metallerin çok hassas olduklarını unutmayın. Bunları birbirine sürtünecek ve çizilecek şekilde üst üste ya da iç içe koymayın. Takıları kullanmadığınız zaman küçük keselerde veya kutularda saklamak en iyisidir. İşte, gümüş ya da altın gibi takılarınız için en iyi bakımı ve temizliği yapmanıza yardımcı olacak kapsamlı kılavuzumuz…

GÜMÜŞ BAKIMININ PÜF NOKTALARI



Gümüşlerde sık rastlanan sorun, kararmalarıdır. Bunun nedeni de gümüş gibi çeşitli metal türlerinin oksijen ve nemle temasıdır. Gümüşlerinizi nemden uzak tutmalısınız. Ayrıca diş macunu ile kararan gümüşlerinizi ilk günkü haline getirebilirsiniz. Bunun için şu adımları takip edebilirsiniz:

l Diş macununu, temiz bir bezle, kararmış gümüş takınıza uygulayın.

l Takının girinti çıkıntıları için temiz, yumuşak kıllı bir diş fırçası kullanın.

l Temizlenen takınızı ılık suyla durulayın ve temiz bir bezle kurulayın.