Altınla onarım sanatı nedir? Altınla onarım sanatına ne ad verilir, kintsugi mi?

Binlerce kişinin katıldığı YKS 2025 soruları içerisinde Kintsugi sanatına yönelik bir soruya da yer verilmiştir. Sınavda kırık çömlek, tabak ve vazo gibi objelerin altın ya da gümüşle tekrardan birleştirilmesine dayanan Kintsugi sanatıyla ilgili soru herkesin dikkatini çekmiştir. Adaylar ise verdikleri yanıtların doğruluğunu araştırmaya başlamıştır. Bu kapsamda Kintsugi sanatı ve Kintsugi anlayışı merak konusu olmuştur.

Altınla onarım sanatına ne ad verilir, Kintsugi mi?

Japon seramik sanatının köklü geleneklerinden biri olarak Kintsugi, kırılan porselenleri altınla birleştirerek ortaya çıkan yeni estetik görüntüyü tanımlamaktadır. Bu teknik kırık ve kusurların kapatılmasının aksine öne çıkarılmasını sağlamaktadır. Kintsugi teriminin Japonca'daki kullanımı “altınla birleştirmek” anlamına gelir. Bu sayede kırık ve parçalanmış objelere yeniden bir hayat sunulur.

Batıdaki mükemmellik algısının aksine kusurları yeni bir değere dönüştüren bu sanat anlayışı estetik ve derin bir felsefi mesaj taşımaktadır. Kırılmanın kötü bir olgu olmadığını vurgulayan Kintsugi, kusurlar ile barışılması gerektiğini gözler önüne sermektedir.

Kintsugi felsefesi

Kintsugi, Japon felsefesi içerisinde bulunan Wabi-Sabi felsefesiyle yakından bağlantılıdır. Wabi-sabi, sadelik, geçicilik ve doğal süreçleri estetik bulan bir anlayıştır. Kintsugi de bu anlayıştan yola çıkarak kusurları ve çatlakları pratikleştirir.

Kintsugi kırık çizgileri altın tozu ile belirgin hale getirerek, kusurları saklamak yerine sanatta bir motif haline getirir. Seramiğin yaşadığı zamanı, kırıldığı anı ve tamir edildiği süreci görsel hale getirir.

Kintsugi, 15. yüzyıl sonlarından itibaren uygulanan bir felsefe ve sanat anlayışı olarak tanımlanır.

Shogun Askikaga Yoshimasa, çok sevdiği çay kasesinin parçalanması sonucunda tamir edilmesi için Çin’e göndermiş. Fakat çay kasesi geri döndüğünde onarım biçimini beğenmemiş ve daha uygun bir çözüm bulunmasını istemiş. Bu emrin üzerine Japon zanaatkârlar çay kasesini eskisinden daha da iyi gözükecek bir teknikle onarmışlar. Altın karışımlı urushi reçinesi sayesinde kırıkların içerisini doldurmuşlar.

Kintsugi sanatının tarih boyunca Japonya’da düzenlenen çay seremonileri ile beraber daha da gelişmiş olduğu düşünülmektedir. Geçmişte iktidar sahiplerinin düzenlediği çay seremonilerinde siyasi tartışmalar yapılır ve düşünceler sunulurmuş. Bu toplantılar esnasında liderler birbirlerine çay kaseleri hediye edermiş. Çay kaselerinin oldukça değerli olmasından dolayı kırıldığında onarıp yeniden kullanmak istiyorlarmış.

Birçok Kintsugi örneği içeren bu hikayede de bu felsefenin tüketmenin değil, yeniden değerlendirmenin ve dönüştürmenin ön planda olduğu vurgulanmaktadır.