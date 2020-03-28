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Altınordu'dan virüse karşı paylaşım zinciri

FUTBOL HABERLERİ  | 28.03.2020 15:04 | Son Güncelleme

TFF 1'inci Lig kulüplerinden Altınordu, koronavirüs salgınına önlem almak amacıyla sosyal medyada evden dayanışma zinciri oluşturmaya başladı.

Altınordu'dan virüse karşı paylaşım zinciri

Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulübün sosyal medya hesabında yer alan paylaşımda kollarını iki yana açarak, "Koronavirüs alacağımız önlemlerden daha güçlü değil. Virüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için yapacağımız en önemli şey evde kalmak. Evde olan herkesle güçlü bir zincir oluşturmak için ellerimi iki yana açtım" ifadelerine yer verdi.

Mesajının devamında Altınordu CEO'su Barış Orhunbilge'ye aynı paylaşımı yapması konusunda çağrıda bulunan Başkan Özkan, "Şimdi sen de böyle bir fotoğraf paylaş ve 'Evdeyim güçlüyüm' etiketi altındaki zinciri birlikte tamamlayalım. Ben evdeyim güçlüyüm, ya sen?" diye konuştu. Kırmızı-lacivertli kulüpte CEO Barış Orhunbilge ve teknik direktör Hüseyin Eroğlu da koronavirüs salgınından evde kalarak korunmanının önemiyle ilgili aynı paylaşımları yaparak yakınlarını bu etkileşimi sürdürmeye davet etti.

(DHA)

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TFF 1’inci Lig altınordu koronavirüs

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