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Şu an nasıl yazılır, şu an yazımı nasıl olmalıdır? Şu an ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

25.01.2023 20:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Her ülkenin dilinde olduğu gibi Türkçede de kalıplaşmış bazı ifadeler yer alır. Türkçe bu konuda en zengin kelime dağarcığına sahip bir dildir. İki farklı kelime bir araya gelerek başka bir anlama karşılık gelen birleşik türde kelimeler ya da ifadeler türetebilir. Ancak bu ifadelerin bitişik ya da ayrı yazılanları vardır. Bu ifadeler çoğu zaman yanlış yazılır. Şu an da bu özelliklere sahip bir kalıptır.

Şu an nasıl yazılır, şu an yazımı nasıl olmalıdır? Şu an ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Son derece zengin bir kelime dağarcığına sahip olan Türkçe, kalıplaşmış birçok ifadeyi de barındıran bir dildir. Halk arasındaki günlük konuşma dilinde bu ifadeler sıkça yer alır. İki farklı anlamdaki kelime bir araya gelerek birleşik türde yeni ifadeler türetilir. Bu ifadelerden biri de zaman bildiren “şu an” ifadesidir. İki farklı kelimenin bir araya gelmesi ile oluşan bazı kelimeler ayrı bazı kelimeler ise bitişik olarak yazılmalıdır. Konuşma dilinde sıkça kullanılan şu an ifadesinin yazımı konusunda yanlışa düşülebilir.

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Şu an nasıl yazılır?

Şu an, sıfat ve zamir türlerinde iki farklı anlama karşılık gelen şu ve isim türünde olup zamanın en küçük birimini ifade eden an kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşur. Şimdiki zamanı, içinde bulunulan anı bildirip vurgulayan bir ifadedir. Birleşik türdeki bazı kelimeler ayrı yazılmalıdır. Bu durumun nedeni Türkçedeki kurallara bağlıdır. Yazım kuralları doğrultusunda bir araya gelen iki kelimenin de anlamı değişmiyorsa iki kelime ayrı olarak yazılır. Şu an ifadesinin doğru yazımı da ayrı olmalıdır. Bu bağlamda "Şu an ayrı mı yazılır?" sorusuna evet cevabı verilir.

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Şu an bitişik mi yazılır?

Şu an yazımı ayrı olmalıdır. Çünkü bu ifadeyi oluşturan şu ve an kelimeleri bir araya geldiğinde iki kelimenin de anlamında bir bozukluk olmaz. Bu iki kelime ayrıca herhangi bir ses değişimine de uğramaz. Şu an TDK (Türk Dil Kurumu) Güncel Türkçe Sözlük sayfasında da şu an şeklinde ayrı olarak yazılır. Bitişik olarak yazılması doğru değildir. Şu an doğru yazılışına örnek olacak bazı cümleler şu şekilde verilebilir:

  • Ne söyleyeceksen şimdi şu an söyle yoksa çok geç olabilir!
  • Şu an bizimle değil ama yakında gelecek.
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