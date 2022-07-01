Alüminyum metal mi, ametal mi? Alüminyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Alüminyum yumuşak ve hafif bir kimyasal elementtir. Zehirleyici ve manyetik bir yapısı bulunmamaktadır. Buna ek olarak kıvılcım da çıkarmaz. Sanayilerde kolayca dövülebilir ya da işlenebilir. Bu da endüstrinin pek çok kolunda kullanılmasının sebeplerinden bir tanesidir.

Alüminyum'un metal ya da ametal olduğunu anlamak için öncelikle elementin atom numarasını bilmek gerekmektedir. Alüminyum'un da atom numarası 13'tür. Elektron dizilimine göre de alüminyum (AI); 2,8,3 şeklinde olmalıdır. Bu dizilimi göz önünde bulundurduğunuzda ilk katmanda en fazla 2 elektron yer almalıdır. Şimdi ise yapılacak işlem periyodik tabloda yerini tespit etmekten geçmektedir. Peki alüminyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

3 adet katmanı barındırdığı için 3. periyotta ve son katmandadır. Bu bağlamda son katmanda 3 elektron bulunduğu için 3A grubuna dahildir. 3A grubu da metal olduğu için Alüminyum metaldir.

Alüminyum ametal midir?

Alüminyum 3A grubuna dahil olmasından ötürü metaldir. Bu nedenle ametal sınıfına girmemektedir. Alüminyum'un metal olduğu kanısına elektron diziliminden yola çıkarak da varılabilir.

