EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları
  4. Alüminyum metal mi, ametal mi? Alüminyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

Alüminyum metal mi, ametal mi? Alüminyum periyodik tabloda hangi gruptadır?

01.07.2022 06:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alüminyum periyodik tabloda yer edinmiş bir elementtir. Atom numarası 13 olan bu elementin, simgesi de AI olarak ifade edilir. Gümüş renkte olmasıyla birlikte doğada boksit cevheri halinde elde edilir. Endüstrinin de pek çok kolunda alüminyuma sıkça rastlanmaktadır.

Alüminyum yumuşak ve hafif bir kimyasal elementtir. Zehirleyici ve manyetik bir yapısı bulunmamaktadır. Buna ek olarak kıvılcım da çıkarmaz. Sanayilerde kolayca dövülebilir ya da işlenebilir. Bu da endüstrinin pek çok kolunda kullanılmasının sebeplerinden bir tanesidir.

Alüminyum metal mi?

Alüminyum'un metal ya da ametal olduğunu anlamak için öncelikle elementin atom numarasını bilmek gerekmektedir. Alüminyum'un da atom numarası 13'tür. Elektron dizilimine göre de alüminyum (AI); 2,8,3 şeklinde olmalıdır. Bu dizilimi göz önünde bulundurduğunuzda ilk katmanda en fazla 2 elektron yer almalıdır. Şimdi ise yapılacak işlem periyodik tabloda yerini tespit etmekten geçmektedir. Peki alüminyum periyodik tabloda hangi gruptadır?
3 adet katmanı barındırdığı için 3. periyotta ve son katmandadır. Bu bağlamda son katmanda 3 elektron bulunduğu için 3A grubuna dahildir. 3A grubu da metal olduğu için Alüminyum metaldir.

Alüminyum ametal midir?

Alüminyum 3A grubuna dahil olmasından ötürü metaldir. Bu nedenle ametal sınıfına girmemektedir. Alüminyum'un metal olduğu kanısına elektron diziliminden yola çıkarak da varılabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
151 asal mı? 151 asal mı?
LGS taban ve tavan puanları açıklandı mı?LGS taban ve tavan puanları açıklandı mı?
2022 LGS sonuç sorgulama ekranı!2022 LGS sonuç sorgulama ekranı!
Anahtar Kelimeler:
alüminyum metal mi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Eğitim Haberler

MEB'den flaş açıklama: İşte liselerin taban-tavan puanları...

MEB'den flaş açıklama: İşte liselerin taban-tavan puanları...

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

Kritik tarih: Ücretler güncelleniyor! Yıl sonuna kadar...

LGS sonuçları açıklandı

LGS sonuçları açıklandı

LGS'de takvim belli oldu! Bu tarihlere dikkat

LGS'de takvim belli oldu! Bu tarihlere dikkat

İlginizi Çekebilir

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Devasa göğüsleri hayatını zindan etti! 850 gramdan kurtulunca...

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.