Alvaro Negredo için Arabistan'dan transfer cevabı

Beşiktaş'ın İspanyol forveti Alvaro Negredo ile anlaştığı iddia edilen Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan transfer cevabı geldi. Al-Nassr Medya Direktörü Abdullah bin Zanan, Beşiktaş'tan Alvaro Negredo ile anlaştıkları haberlerinin doğru olmadığını söyledi. Suudi Arabistan ekibi, bu sezon Ahmed Musa, Giuliano ve Nordin Amrabat'ı kadrosuna katmıştı.

''KARAR VERECEK OLAN BEN DEĞİLİM''

BB Erzurumspor maçı sonrasında bir basın mensubunun, takımdaki geleceğiyle ilgili sorusu üzerine Negredo, "Kulüp, menajerimle kontak halinde. Burada kararı verecek olan ben değilim. Şu anda galibiyetin tadını çıkarıyorum." şeklinde cevap vermişti. (SPORX)

