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Amacı Olmayan Grup filminin vizyon tarihi belli oldu

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Facebook’ta kurulduktan kısa bir süre sonra milyonların takip ettiği bir grup haline gelen Amacı Olmayan Grup filminin vizyon tarihi belli oldu.

Amacı Olmayan Grup filminin vizyon tarihi belli oldu

Nisan ayında vizyona girmesi planlanan ancak koronavirüz pandemisi yüzünden vizyon tarihi belirsiz olan Amacı Olmayan Grup filmi yeni bir vizyon tarihine kavuştu. Amacı Olmayan Grup filmi, 11 aralık tarihinde izleyiciyle buluşacak.

AMACI OLMAYAN GRUP FİLMİ, AOG'UN HİKAYESİNİ ANLATACAK

2013 yılında Facebook'ta kurulmasıyla birlikte kısa sürede binlerce üyeye ev sahipliği yapmaya başlayan Amacı Olmayan Grup, günümüzde milyonların takip ettiği bir oluşuma dönüştü. İşte Facebook'un en efsane gruplarından birisi olan AOG'un kuruluş hikâyesi de grupla aynı isme sahip film ile beyaz perdede yerini alacaktı.

Amacı Olmayan Grup filmi, Facebook grubunun kurucuları Sercan Aycan ve Onur Asrak'ın hikâyesini anlatacak. Amacı olmayan iki arkadaş hem aile hayatlarında hem de çevresindeki insanlarla iletişim kurarken çeşitli sorunlar yaşıyorlardı. Ancak ikili, bu düzene bir son verip hayatlarına yeni bir yön vermek ve hayattaki amaçlarını bulmak için harekete geçecek.

AMACI OLMAYAN GRUP FRAGMANI

Bundan yaklaşık 1 yıl önce Amacı Olmayan Grup'un ilk tanıtım fragmanı yayınlanmıştı. Teaser'ın ardından geçen birkaç hafta sonra film, ilk fragmanına kavuşmuş ve filmi bekleyenlere ilk izlenimlerini kazandırmıştı. Ancak film ertelendiğinden bu yana herhangi bir gelişme yaşanmamıştı.

Amacı Olmayan Grup'un yapımcılığını, Çakallarla Dans serisinden tanıdığımız yapım şirketi Sugarworkz üslendi. Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi'nin kaleminden çıkan Amacı Olmayan Grup'un oyuncu kadrosunda Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Çağla Irmak, Hülya Gülşen Irmak, Gamze Karaduman ve Hakan Bilgin yer alacak.

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