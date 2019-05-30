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Amaçsızlığı amaç edinen bu insanların halleri sizleri gülme krizine sokacak!

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 30.05.2019 13:59 | Son Güncelleme

Hayatımızın belli dönemlerinde eminiz ki hepimiz acayip şeyler yaptık, ama bunlar çok başka. Acayip şeyler yapma konusunda birbiriyle yarışan bu tuhaf insanl

Amaçsızlığı amaç edinen bu insanların halleri sizleri gülme krizine sokacak!

Acayiplik denince insanın aklına gelenler, kendi acayiplikleri kadardır. Çocukken zile basıp kaçmakla başlayan ilginç şeyler yapma tutkusu ilerleyen yıllarda çok daha garip şeylerle devam edebilir. Ancak birazdan göreceğiniz insanlar acayip şeyler hakkında master yaşmışlar. Bizim gibi insanların tuhaflıkları onların acayiplikleri yanında resmen solda sıfır kalıyor.

İşte amaçsızlıkta sınır tanımayan o insanlar...

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acayip-isler-yapma-konusunda-birbiriyle-yarisan-23-insan-evladi-5

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acayip-isler-yapma-konusunda-birbiriyle-yarisan-23-insan-evladi-13

acayip-isler-yapma-konusunda-birbiriyle-yarisan-23-insan-evladi-14

acayip-isler-yapma-konusunda-birbiriyle-yarisan-23-insan-evladi-15

acayip-isler-yapma-konusunda-birbiriyle-yarisan-23-insan-evladi-16

acayip-isler-yapma-konusunda-birbiriyle-yarisan-23-insan-evladi-17

acayip-isler-yapma-konusunda-birbiriyle-yarisan-23-insan-evladi-18

acayip-isler-yapma-konusunda-birbiriyle-yarisan-23-insan-evladi-19

acayip-isler-yapma-konusunda-birbiriyle-yarisan-23-insan-evladi-20

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