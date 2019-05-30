Amaçsızlığı amaç edinen bu insanların halleri sizleri gülme krizine sokacak!

Acayiplik denince insanın aklına gelenler, kendi acayiplikleri kadardır. Çocukken zile basıp kaçmakla başlayan ilginç şeyler yapma tutkusu ilerleyen yıllarda çok daha garip şeylerle devam edebilir. Ancak birazdan göreceğiniz insanlar acayip şeyler hakkında master yaşmışlar. Bizim gibi insanların tuhaflıkları onların acayiplikleri yanında resmen solda sıfır kalıyor.
İşte amaçsızlıkta sınır tanımayan o insanlar...
Pedofili ifadeleri büyük tepki çekmişti! Karar verildi
Makinesini alan oraya koştu! 'Doğal mucize'
'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı gözaltına alındı
Çocukken çok zayıf olduğu için spora başlamıştı, şimdi ise...
Kanser hastalarına yeni umut! Türk doktordan devrim gibi buluş
Burayı gören bayılıyor! İstanbul'a sadece 2,5 saat
Çok güleceksiniz! Bu haftaya damga vurdular
Okuyucu Yorumları 0 yorum