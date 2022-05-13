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Aman aman aman... Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! ''Başkan, Kerem Aktürkoğlu'nu da al...''

13.05.2022 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri... Galatasaray ve Fenerbahçe arasında transfer savaşı devam ediyor. Geçmiş yıllarda birçok kez karşı karşıya gelen iki ezeli kulüp bu sezon sonunda da kıyasıya bir yarış içine girecek. Önümüzdeki sene şampiyonluğa oynayacak bir takım kurmak isteyen Ali Koç, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Halil Dervişoğlu'na kancayı taktı. Bu olayın ardından taraftarlar Ali Koç'a sosyal medyadan, ''Başkan, Kerem Aktürkoğlu'nu da al...'' yorumunda bulundu. Ortalık yangın yeri...

Aman aman aman... Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! ''Başkan, Kerem Aktürkoğlu'nu da al...''
Halil Dervişoğlu

Halil Dervişoğlu

TR Türkiye
Yaş: 23 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray ve Fenerbahçe, saha içinde olduğu gibi saha dışında da yine karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon başında Halil Dervişoğlu transferi için yarışan iki ezeli rakip yine kapışacak. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen milli oyuncu için Ali Koç'un devreye girdiği öğrenildi.

SON DAKİKA: HALİL DERVİŞOĞLU İLE SEZON SONUNDA GÖRÜŞÜLECEK

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Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Brentford'la temasa geçmek için sezonun bitmesini bekliyor. Galatasaray'la yola devam etmeyecek olan 22 yaşındaki santrforu İngiliz kulübü bonservisiyle yollamak istiyor. Fenerbahçe uygun bir bedel belirlenirse, milli futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalama amacında.

GEÇEN YAZ 'GELİRİM' DEMİŞTİ

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde Dervişoğlu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti. Oyuncudan, "Bonservisimi alırsanız seve seve gelirim" yanıtı alan Koç, Brentford kulübünün yüksek para beklentisi nedeniyle transferi noktalayamamıştı.

"BAŞKAN, KEREM AKTÜRKOĞLU'NU DA AL"

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Fenerbahçeli taraftarlar bu olayın ortaya çıkmasından sonra sosyal medyadan Ali Koç'a mesajlar göndermeye başladı. Galatasaray'ın yıldız ismini de isteyen sarı-lacivertliler, "Başkan, Kerem Aktürkoğlu'nu da al...'' yorumunda bulundu.

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