Aman aman aman... Fenerbahçe'den Galatasaray'a tarihi çalım! ''Başkan, Kerem Aktürkoğlu'nu da al...''

Galatasaray ve Fenerbahçe, saha içinde olduğu gibi saha dışında da yine karşı karşıya geliyor. Geçtiğimiz sezon başında Halil Dervişoğlu transferi için yarışan iki ezeli rakip yine kapışacak. Sarı-kırmızılı takımda forma giyen milli oyuncu için Ali Koç'un devreye girdiği öğrenildi.

SON DAKİKA: HALİL DERVİŞOĞLU İLE SEZON SONUNDA GÖRÜŞÜLECEK

Fenerbahçe, oyuncunun kulübü Brentford'la temasa geçmek için sezonun bitmesini bekliyor. Galatasaray'la yola devam etmeyecek olan 22 yaşındaki santrforu İngiliz kulübü bonservisiyle yollamak istiyor. Fenerbahçe uygun bir bedel belirlenirse, milli futbolcu ile uzun vadeli bir sözleşme imzalama amacında.

GEÇEN YAZ 'GELİRİM' DEMİŞTİ

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz yaz transfer döneminin son günlerinde Dervişoğlu ile görüntülü bir görüşme gerçekleştirmişti. Oyuncudan, "Bonservisimi alırsanız seve seve gelirim" yanıtı alan Koç, Brentford kulübünün yüksek para beklentisi nedeniyle transferi noktalayamamıştı.

"BAŞKAN, KEREM AKTÜRKOĞLU'NU DA AL"

Fenerbahçeli taraftarlar bu olayın ortaya çıkmasından sonra sosyal medyadan Ali Koç'a mesajlar göndermeye başladı. Galatasaray'ın yıldız ismini de isteyen sarı-lacivertliler, "Başkan, Kerem Aktürkoğlu'nu da al...'' yorumunda bulundu.

