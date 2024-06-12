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    4. Aman dikkat! Bayramda tatlı yerken sağlığınızdan olmayın

    Aman dikkat! Bayramda tatlı yerken sağlığınızdan olmayın

    12.06.2024 11:42
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    Adana'da tatlı ustası, Kurban Bayramı öncesi ucuz tatlılara konulan katkı maddeli ve gıda boyalı yer fıstığına karşı uyararak, tatlıda ucuz kullanılan kalitesiz malzemelerin zehirlenmelere yol açabileceğini söyledi.

    Aman dikkat! Bayramda tatlı yerken sağlığınızdan olmayın

    Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, tatlıcıları da telaş sardı. Bayrama ikramlık tatlı düşünenlerin tepsi tepsi siparişleri gelirken, tatlı ustaları ise merdiven altı diye tabir edilen ucuz tatlılardaki oyunlara dikkat çekti.

    “HEM ET HEM DE TATLI MİDEYİ YORAR”

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    İhlas Haber Ajansı'na konuşan Adanalı tatlıcı Zeynep Geyik, Kurban Bayramı için yoğun sipariş aldıklarını söyledi. Geyik, “Yoğunluğumuz başladı. Vatandaşlarımız tatlıyı güvendikleri yerden almalılar. Şeker oranı daha az tatlılar tüketmeliler. Hem et hem de şekerli tatlı mideyi rahatsız eder. Yaz ayları nedeniyle dondurmalı tatlılara daha büyük bir rağbet var” ifadelerini kullandı.

    “UCUZ ETİN YAHNİSİ OLMAZ”

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    Ucuz tatlıda hile olabileceğini söyleyen Geyik, “Ucuz etin yahnisi olmaz diye bir söz var. Her ucuz tatlı yenmiyor maalesef. Tatlının hilesi çoktur. Ucuzdur diye yanılıp almayın. Sağlığınızdan olmayın. Ne kadar düşük maliyetli bir tatlı alırsanız o kadar sağlığınız açısından zararı olur. Çünkü fıstığın kilogram fiyatı bin liranın üzerinde. Bu kadar yüksek maliyetler varken ucuz tatlı yiyip bayramı kendinize zehir etmeyin” diye konuştu.
    Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

    Chef GPT


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    Anahtar Kelimeler:
    tatlı bayram
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