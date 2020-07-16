Aman dikkat! Bu sahillere giden pişman oluyor! Soyguncu, köpek balığı, periler...

Denizde yüzerek serinlemek ve serin içeceklerle plajda güneşlenmenin keyfi için bile sahile gitmek paha biçilemez. Ancak dünyada öyle sahiller var ki kesinlikle tehlikeli ve ölümcül yerler. İşte dünyanın en tehlikeli sahilleri...
Hawaii adasında bulunan bu sahile dışarıdan baktığınızda her şeyin gayet olağan olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu sahildeki sert dalgalardan dolayı pek çok kişi boğularak can vermiş ve yüzlerce insan da boğulma tehlikesi yaşamış.
Meksika'nın "ölüm plajı" olarak da bilinen Playa Zipolite Plajı, dünyanın en tehlikeli sahil yerlerinden. Her yıl 50'yi aşkın insanın burada ölmesinden dolayı plaj bu ismi almış.
Güney Afrika'nın oldukça fazla turist çeken sahillerinden biri Gansbaai Plajı. Turistlerin olduğu kadar beyaz köpek balıklarının da uğrak noktası burası. Her yılın nisan ayından eylüle kadar beyaz köpek balıkları burada yaşıyorlar. Bundan dolayı da bu plaj dünyanın en tehlikeli sahil kesimlerinden.
Hindistan'da bulunan Dumas Sahili, gizemli ada filmlerine konu olacak cinsten. Öyle ki bu sahilde Hintlilerin cesetlerini yaktıkları biliniyor. Bu cesetlerin ruhlarının sahilde dolaştığını ve bundan dolayı sahilin perili olduğunu söyleyenlerin sayısının çok fazla olduğunu söyleyelim sizlere. Sahildeki pek çok paranormal olay günümüzde de gizemini korumaya devam ediyor.
İngiltere'de bulunan Staithes Plajı belki de dünyanın en kirli yerlerinden ilk beşe girer. Eğer bu plajda buna rağmen denize girmek istiyorsanız şiddetli dalgalarının da tehlike uyandırdığını size söylemeliyiz.
Masalları andıran görüntüsüyle gayet temiz ve berrak gibi gelebilir bu sahil sizlere. Ancak denizde zehirli deniz analarının yaşamasından dolayı oldukça tehlikeli bir yer olduğu muhakkak.
Denizinde yüzmek temiz ve berrak görüntüsüne nazaran yürek isteyen yerlerden biri de Fraser Adası Sahili. Her ne kadar su temiz ve safmış gibi gözükse de aslında sahili içerisinde ölümcül örümcekleri barındırdığından fazlasıyla tehlikeli bir yer.
Brezilya'nın oldukça turistik bir yeri Copacabana Plajı. Popülerliği dünyaca ünlü olan bu plajda ne zehirli hayvanlar ne de paranormal olaylar var. Soyguncular burayı kendilerine uğrak yeri edindiğinden özel eşyalarınızla bu plaja girmeniz kesinlikle tavsiye edilmiyor.
Size bölgede oldukça fazla avcı bulunduğundan bunların saldırısına bu plajlarda uğrayabileceğinizi söyleyebiliriz. Öyle ki bu plajın tehlikesi bununla kalmıyor, köpek balıkları da bu konuda büyük risk arz ediyor.
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