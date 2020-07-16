Aman dikkat! Bu sahillere giden pişman oluyor! Soyguncu, köpek balığı, periler...

Denizde yüzerek serinlemek ve serin içeceklerle plajda güneşlenmenin keyfi için bile sahile gitmek paha biçilemez. Ancak dünyada öyle sahiller var ki kesinlikle tehlikeli ve ölümcül yerler. İşte dünyanın en tehlikeli sahilleri...

HANAKAPIAI SAHİLİ, HAWAII

Hawaii adasında bulunan bu sahile dışarıdan baktığınızda her şeyin gayet olağan olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu sahildeki sert dalgalardan dolayı pek çok kişi boğularak can vermiş ve yüzlerce insan da boğulma tehlikesi yaşamış.

PLAYA ZİPOLİTE PLAJI, MEKSİKA

Meksika'nın "ölüm plajı" olarak da bilinen Playa Zipolite Plajı, dünyanın en tehlikeli sahil yerlerinden. Her yıl 50'yi aşkın insanın burada ölmesinden dolayı plaj bu ismi almış.

GANSBAAI PLAJI, GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika'nın oldukça fazla turist çeken sahillerinden biri Gansbaai Plajı. Turistlerin olduğu kadar beyaz köpek balıklarının da uğrak noktası burası. Her yılın nisan ayından eylüle kadar beyaz köpek balıkları burada yaşıyorlar. Bundan dolayı da bu plaj dünyanın en tehlikeli sahil kesimlerinden.

DUMAS SAHİLİ, HİNDİSTAN

Hindistan'da bulunan Dumas Sahili, gizemli ada filmlerine konu olacak cinsten. Öyle ki bu sahilde Hintlilerin cesetlerini yaktıkları biliniyor. Bu cesetlerin ruhlarının sahilde dolaştığını ve bundan dolayı sahilin perili olduğunu söyleyenlerin sayısının çok fazla olduğunu söyleyelim sizlere. Sahildeki pek çok paranormal olay günümüzde de gizemini korumaya devam ediyor.