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Aman dikkat! Bu sahillere giden pişman oluyor! Soyguncu, köpek balığı, periler...

Göksi Beköz Göksi Beköz
SEYAHAT  | Son Güncelleme

Sıcak havada kendinizi denizin serin sularına bırakmayı hanginiz istemezsiniz ki? Fakat bu serin sulara girebilmek kimi yerlerde oldukça tehlikeli olabiliyor. Kimileri korsanların uğrak noktası, kimilerinde ise bazı paranormal olaylar gözlenmiş. Dünyanın en tehlikeli sahillerini sizler için listeledik.

Aman dikkat! Bu sahillere giden pişman oluyor! Soyguncu, köpek balığı, periler...

Denizde yüzerek serinlemek ve serin içeceklerle plajda güneşlenmenin keyfi için bile sahile gitmek paha biçilemez. Ancak dünyada öyle sahiller var ki kesinlikle tehlikeli ve ölümcül yerler. İşte dünyanın en tehlikeli sahilleri...

HANAKAPIAI SAHİLİ, HAWAII

Hawaii adasında bulunan bu sahile dışarıdan baktığınızda her şeyin gayet olağan olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu sahildeki sert dalgalardan dolayı pek çok kişi boğularak can vermiş ve yüzlerce insan da boğulma tehlikesi yaşamış.

PLAYA ZİPOLİTE PLAJI, MEKSİKA

Meksika'nın "ölüm plajı" olarak da bilinen Playa Zipolite Plajı, dünyanın en tehlikeli sahil yerlerinden. Her yıl 50'yi aşkın insanın burada ölmesinden dolayı plaj bu ismi almış.

GANSBAAI PLAJI, GÜNEY AFRİKA

Güney Afrika'nın oldukça fazla turist çeken sahillerinden biri Gansbaai Plajı. Turistlerin olduğu kadar beyaz köpek balıklarının da uğrak noktası burası. Her yılın nisan ayından eylüle kadar beyaz köpek balıkları burada yaşıyorlar. Bundan dolayı da bu plaj dünyanın en tehlikeli sahil kesimlerinden.

DUMAS SAHİLİ, HİNDİSTAN

Hindistan'da bulunan Dumas Sahili, gizemli ada filmlerine konu olacak cinsten. Öyle ki bu sahilde Hintlilerin cesetlerini yaktıkları biliniyor. Bu cesetlerin ruhlarının sahilde dolaştığını ve bundan dolayı sahilin perili olduğunu söyleyenlerin sayısının çok fazla olduğunu söyleyelim sizlere. Sahildeki pek çok paranormal olay günümüzde de gizemini korumaya devam ediyor.

STAITHES PLAJI, İNGİLTERE

İngiltere'de bulunan Staithes Plajı belki de dünyanın en kirli yerlerinden ilk beşe girer. Eğer bu plajda buna rağmen denize girmek istiyorsanız şiddetli dalgalarının da tehlike uyandırdığını size söylemeliyiz.

BROOME SAHİLİ, AVUSTRALYA

Masalları andıran görüntüsüyle gayet temiz ve berrak gibi gelebilir bu sahil sizlere. Ancak denizde zehirli deniz analarının yaşamasından dolayı oldukça tehlikeli bir yer olduğu muhakkak.

FRASER ADASI SAHİLİ, AVUSTRALYA

Denizinde yüzmek temiz ve berrak görüntüsüne nazaran yürek isteyen yerlerden biri de Fraser Adası Sahili. Her ne kadar su temiz ve safmış gibi gözükse de aslında sahili içerisinde ölümcül örümcekleri barındırdığından fazlasıyla tehlikeli bir yer.

COPACABANA PLAJI, BREZİLYA

Brezilya'nın oldukça turistik bir yeri Copacabana Plajı. Popülerliği dünyaca ünlü olan bu plajda ne zehirli hayvanlar ne de paranormal olaylar var. Soyguncular burayı kendilerine uğrak yeri edindiğinden özel eşyalarınızla bu plaja girmeniz kesinlikle tavsiye edilmiyor.

VOLUSIA COUNTRY PLAJLARI, ADB

Size bölgede oldukça fazla avcı bulunduğundan bunların saldırısına bu plajlarda uğrayabileceğinizi söyleyebiliriz. Öyle ki bu plajın tehlikesi bununla kalmıyor, köpek balıkları da bu konuda büyük risk arz ediyor.

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