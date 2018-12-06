Aman dikkat! Bu tavalara dokunanların penisleri daha küçük

Perfluoroalkyl compounds (PFCs) isimli kimyasal madde nedeniyle erkeklerin penisleri olması gerekenden yaklaşık 1,5 cm daha kısa.

TEFLON TAVALARA TEMAS EDEN ERKEKLERİN PENİSLERİ DAHA KÜÇÜK

Bahsedilen kimyasal madde ise başta teflon tavalar olmak üzere, fast food gıdaların paketlerinde de kullanılıyor.

Araştırmacılar bu kimyasal maddedinin hormon salınımını da olumsuz etkilediğini belirtti ve spermleri daha hareketsiz kıldığını vurguladı.

Öte yandan araştırmada dünyadaki dört su kaynağından birinin bu kimyasalla kirlenmiş olduğu kaydedildi.

Araştırma özellikle bu alanlarda büyüyen adamların daha küçük penislere sahip olduğunu vurguladı.



