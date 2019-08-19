Aman dikkat! Zehirleme ihtimali olan 6 balık

Çevremizde de bulunan bir metal türü olan civa, bakteriler ve doğal yollarla metil civa formuna dönüşebilir ve bu hali oldukça tehlikelidir. Bahsettiğimiz bu toksin bazı balık türlerinde de mevcuttur. Balıklar, bu maddeyi yedikleri balıklardan ya da organizmalardan alırlar.

Civa oranı düşük balıklar; kısa ömürlü, çiftlik balıkları, küçük balıklar ve tatlı su balıklarıdır. Sıklıkla tüketilen hamsi, istavrit gibi balık türlerinde ise civa oranı oldukça düşüktür. Civa yönünden zehirleme ihtimalleri neredeyse yoktur. Tekir, palamut, uskumru, barbun gibi orta boy balıklarda da civa oranı yüksek değildir. Yani bu saydığımız balıklar sağlığımız için bir risk oluşturmuyorlar.

Zararlı balık türleri ise;



İri uskumru, kılıç balığı, iri ton balığı, balina ve köpek balığı yüksek oranda civa içeren balık türleridir. Bu balıkları sık tüketmek sağlığınız için büyük risk taşır. Konserve ton balıklarını tüketirken de aşırıya kaçmamaya dikkat etmelisiniz çünkü konserve balıklar da balığın iriliğine göre risk taşımaktadırlar. Konserve balıklar için önerilen şey ise civa oranı açıklanmış olanlardır.

