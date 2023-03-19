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Aman Esra Ezmeci duymasın! Selin Karacehennem'den Armağan Çağlayan'a jet yanıt: "Tanımıyorum bile!

19.03.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Armağan Çağlayan, YouTube programında evlilik ve ilişki terapisti Selin Karacehennem'i ağırladı. Armağan Çağlayan, Karacehennem'den Gülseren Budayıcıoğlu ya da Esra Ezmeci'den birini seçip hakkında ne düşündüğünü açıklamasını istedi. Esra Ezmeci'yi tanımadığını belirten Selin Karacehennem tercihini, Masumlar Apartmanı, Camdaki Kız, Çöp Adam ve Kırmızı Oda gibi dizilerle adından söz ettiren Gülseren Budayıcıoğlu'dan yana kullandı. Ünlü ismin yanıtı ekran başındakileri şaşırttı

Aman Esra Ezmeci duymasın! Selin Karacehennem'den Armağan Çağlayan'a jet yanıt: "Tanımıyorum bile!

Armağan Çağlayan, Selin Karacehennem'e sorular yöneltti.O soru grubundan biri ise programa damga vurdu. Armağan Çağlayan, Selin Karacehennem'den Gülseren Budayıcıoğlu ya da Esra Ezmeci hakkında ne düşündüğünü söylemesini isteyince olanlar oldu. Selin Karacehennem'in yanıtı magazin gündemine bomba gibi düştü.

esra ezmeci

SELİN KARACEHENNEM'DEN 'ESRA EZMECİ' SORUSUNA ŞAŞIRTAN YANIT: "İYİ Kİ BİLMİYOR MUŞUM"

Onu anımsayamadığını ifade eden Selin Karacehennem "Esra Ezmeci, Hürriyet'te çıkan hanım mı?" diye Armağan Çağlayan'a sordu. Onun da evlilik ve cinsel ilişki ilişkilere yönelik soruları yanıtladığını anımsatan Çağlayan, şu ifadeleri kullandı:

"Yok, hani FOX TV'de bir programı vardı. Instagram'da o da ilişki ile ilgili soruları cevaplıyor."

esre ezmeci

PROGRAMA DAMGA VURAN SÖZLER: "AY MANYAK MIDIR BU?"

Selin Karacehennem, "İyi ki bilmiyormuşum. Ne olduğunu bilmiyorum bile yani. İlk soruya yanıt vereceğim Gülseren Hanım bir psikiyatri doktoru. Ben ise çocuk psikoloji tahsil etmiş bir insanım. Amerika'da bulunduğum senelerde bu aile terapisi ve ilişki terapileri ortaya çıktığı için çalıştığım kurum 'Böyle yeni bir gidişat var. Girer misin, seni yollayalım mı? Orada beni bunun üzerine yetiştirdiler. Ben Türkiye'ye geldiğimde acaba burada var mı böyle bir şey dedim. Ben bunu ilk söylediğimde soyadımdan başladılar. 'Karacehenem. Ay manyak mıdır bu? Karacehennem de neymiş' Şimdi ise katiyetle böyle düşünülmüyor." diyerek konuya giriş yaptı ve Gülseren Budayıcıoğlu hakkında şu sözleri söyledi:

esra ezmeci

SELİN KARACEHENNEM'DEN GÜLSEREN BUDAYICIOĞLU'NA ÖVGÜ DOLU SÖZLER

"Kendisi çok kıymetli bir doktor. Kendi danışanlarının üzerinden ne kadar güzel programlar yapıldı. Zevkle seyrediyorum. 'Camdaki Kız' gibi. Ama, kitaplarını okumadan dizilerini izliyorum. Ne kadar kendisini yansıtıyor bilmiyorum. Böyle konularda halkı ilk defa bilgilendirdi. Benim için başımın üstünde yeri var."

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Armağan Çağlayan Esra Ezmeci Selin Karacehennem istedi

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