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  4. Aman Ronaldo duymasın! Georgina Rodriguez için çarpıcı iddia

Aman Ronaldo duymasın! Georgina Rodriguez için çarpıcı iddia

26.01.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyanın en başarılı futbolcularından biri olarak gösterilen Cristiano Ronaldo'nun nişanlısı İspanyol model Georgina Rodriguez'in hayatı belgesel oldu. Georgina Rodriguez'in dayısı Rodriguez hakkında olay bir iddia ortaya attı. Ronaldo'nun duyunca çok kızacağı bu olay İspanyol basınında manşetleri süsledi.

Aman Ronaldo duymasın! Georgina Rodriguez için çarpıcı iddia
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Ronaldo'nun uzun süredir birlikte aşk yaşadığı Georgina Rodriguez'in hayatı belgesel oluyor. Ronaldo ile tanıştığında bir mağazada görevli olarak çalışan Rodriguez için olay bir iddia ortaya atıldı.

"YANINDAKİ ŞEYTAN!"

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Georgina Rodriguez'in dayısı Jesus Hernandez, Ronaldo'nun Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımın altına, "Yanındaki kadın bir şeytan" diye yorum yaptı. Jesus Hernandez'in iddiaları bununla da kalmadı. Hernandez, "Georgina Rodriguez 4 yaşındayken babası Jorge 100 bin sterlinlik kokainle yakalanıp hapse girmişti. O tarihten beri Georgina Rodriguez’e ben baktım. Ronaldo ile tanıştıktan sonra beni unuttu. İlişkiye başlamalarından beri beni 1 ya da 2 kere aradı” dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Georgina Rodriguez
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