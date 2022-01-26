Aman Ronaldo duymasın! Georgina Rodriguez için çarpıcı iddia

Ronaldo'nun uzun süredir birlikte aşk yaşadığı Georgina Rodriguez'in hayatı belgesel oluyor. Ronaldo ile tanıştığında bir mağazada görevli olarak çalışan Rodriguez için olay bir iddia ortaya atıldı.

"YANINDAKİ ŞEYTAN!"

Georgina Rodriguez'in dayısı Jesus Hernandez, Ronaldo'nun Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımın altına, "Yanındaki kadın bir şeytan" diye yorum yaptı. Jesus Hernandez'in iddiaları bununla da kalmadı. Hernandez, "Georgina Rodriguez 4 yaşındayken babası Jorge 100 bin sterlinlik kokainle yakalanıp hapse girmişti. O tarihten beri Georgina Rodriguez’e ben baktım. Ronaldo ile tanıştıktan sonra beni unuttu. İlişkiye başlamalarından beri beni 1 ya da 2 kere aradı” dedi.



