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AMASYA İMSAKİYE 2023: Amasya sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Amasya ilk sahur ve iftar saatleri

23.03.2023 01:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amasya sahur ve iftar saatleri, ramazan ayının gelmesiyle beraber merak konusu oldu. Birçok Müslüman vatandaş, ramazan ayında dini görev olan oruç ibadetini yerine getirmek için son hazırlıklarını tamamladılar. Bu sene ilk sahur ve ilk oruç 23 Mart 2023 Perşembe tarihinde idrak edilmeye başlanacak. Birçok vatandaş kendi yaşadığı ilin imsakiyesini sorgulamaya başladı. Peki, Amasya sahur vakti, imsak saati kaçta? Amasya'da oruç saat kaçta açılacak?

AMASYA İMSAKİYE 2023: Amasya sahur vakti, imsak saati kaçta? Diyanet ile Amasya ilk sahur ve iftar saatleri

Amasya 2023 imsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Bu yıl ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlayacak ve 29 gün sürecek. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine yetirecek vatandaşlar bulundukları ilin sahur ve iftar saatlerini araştırıyorlar. İşte Diyanet 2023 Amasya ilk sahur ve iftar saatleri...

AMASYA'DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Amasya'da ilk sahur saat 05:04'de yapılacak.
24 Mart Amasya sahur saati 05:02
25 Mart Amasya sahur saati 05:01
26 Mart Amasya sahur saati 04:59

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AMASYA'DA İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Amasya'da ilk iftar saati 18:58 olarak açıklandı.
24 Mart Amasya iftar saati 18:59
25 Mart Amasya iftar saati 19:00
26 Mart Amasya iftar saati 19:01

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ramazan bayramı ne zaman

KİMLER ORUÇ TUTMAKLA YÜKÜMLÜ?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.
İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.
İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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