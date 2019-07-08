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Amazon Alexa ses kayıtlarını sessizce depoluyor

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TEKNOLOJİ  | 08.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

Amazon Alexa yapay zeka servisi, akıllı ev asistanı Echo üzerinden kullanıcısını 7/24 dinleyip evdeki sesleri kaydeden bir sistem. Kullanıcılar Alexa ile sesli iletişim kurup ona emir veya sipariş verebiliyor.

Amazon Alexa ses kayıtlarını sessizce depoluyor

Amazon bu ses kayıtlarını belli bir süre depoluyor ve ardından sesleri metine dönüştürüp metin dosyaları olarak saklıyor. Ancak kullanıcılar dilerse sistemden bu metin kayıtlarını da silebilme seçeneğine sahip.

Fakat Amazon, yeni yaptığı bir itirafla bu ses kayıtlarının bazen silinmediğini hatırlattı. Kullanıcı konuşma kayıtlarının silinmesini istese dahi Amazon bu metinleri kullanıcının sisteminde ulaşılabilir olmayacak şekilde kaldırıp kendi özel depolama alanına aktarıyor ve saklamaya devam ediyor.

Amazon bunun nedeni olarak kullanıcıların Alexa üzerinden Uber aracı çağırması veya yemek ya da market siparişi vermesi gibi ticari aksiyonları bahane gösteriyor. İleride ortaya çıkacak uyuşmazlıklarda kullanıcının kredi kartından çekilen ücretin sebebini açıklayacak kayıtların ellerinde olması gerektiğini savunuyorlar.

Dolayısıyla, yapay zekalı asistanlar evimizi dinleyip duydukları her ses kaydettikten sonra bunları silmek istesek de, silemiyoruz ve ses kayıtlarımız, konuşmalarımız, evimizin mahremi teknoloji şirketlerinin çalışanlarının elinde uzun yıllar boyunca duruyor.

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