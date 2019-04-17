Amazon aynı gün teslimat hizmeti ile Türkiye’de de ses getirecek

Çoğunlukla e-ticaret siteleri ile ilgili en çok şikayet edilen konulardan bir tanesi de, kargo hızı oluyor. Amazon bu problemi tamamen bitirmek için, aynı gün teslimat hizmetlerini Dünya çapında yaygınlaştırmaya çalışıyor. Dev dronelar yardımıyla teslimat gibi hizmetler de veren Amazon, Türkiye için şu an yalnızca aynı gün teslimat hizmetlerini kullanıma sunacak.
Amazon şirketi tarafından verilecek olan bu hizmetin bazı detayları da mevcut. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre; pazar günleri hariç sabah 10.30 saatlerine kadar sipariş verirseniz, aynı gün teslimat hizmeti uygulanabilecek. Ancak bu saatten sonra verilen siparişler için, Amazon bu hizmeti devre dışı bırakacak.
Saat sabah 10.30’dan önce verilen siparişleriniz aynı gün içerisinde 17:00 ile 21:00 arasında karşı tarafa ulaştırılacak. En çok merak edilen konulardan birisi de, aynı günde teslimat hizmetinin ücretli olup olmayacağıydı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, mevcut kargo fiyatına ek olarak 12,90 TL ödeme yapılacağı ifade edildi.
Çok hızlı bir şekilde kargo ulaştırmayı kendisi için adeta şirket politikası haline getiren Amazon, böylece Türkiye’de de kullanıcıları mest etmeyi başaracak. Eğer aynı günde teslimat hizmeti İstanbul’da başarılı olursa, Türkiye’nin 81 ilinde yaygın hale getirilecek. Sizce de Amazon, Türkiye gibi karışık bir trafiğe sahip ülkelerde aynı günde teslimat hizmetlerini başarıya ulaştırabilecek mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.
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