Amazon CEO’su: Çıplak fotoğraflarımı yayımlamakla tehdit ediyorlar

Amazon CEO'su Jeff Bezos’un, kişisel bloğunda National Enquirer'in kendisine şantaj yaptığını iddia ederek kendisine gönderdikleri yazışmaları yayınlaması ABD’de büyük yankı yaptı. Washington Post’un da sahibi olan Bezos, sevgilisi Lauren Sanchez ile aşkını ortaya çıkaran fotoğrafları, yine ilk olarak ABD Başkanı Donald Trump’ın yakın arkadaşı David Pecker'ın CEO'su olduğu National Enquirer dergisinde yayınlanmıştı. ABD’de süpermarketlerde satılan National Enquirer’in bağlı olduğu American Media Inc. (AMI) şirketi hakkındaki soruşturmadan geri çekilmediği sürece, açık fotoğraflarının yayınlanmasıyla tehdit edildiğini kaydeden Bezos, bu tehditlere boyun eğmeyeceğini belirterek, epostalarda yer alan fotoğraflarla ilgili bilgileri de yayınladı. Derginin editörü Dylan Howard tarafından gönderilen e-postalarda, Bezos’un sol elinde telefon tutarken çıplak çekilmiş fotoğraflarının bulunduğu, ayrıca Bezos’un evlilik yüzüğünün de görüldüğü fotoğraflar arasında sevgilisi Lauren Sanchez’in de dekolte fotoğraflarının bulunduğu iddia edildi.

Amazon’un sahibi Bezos, National Enquirer’in eski Los Angeles TV sunucusu olan sevgilisi Lauren Sanchez’le olan ilişkisini ilk ortaya çıkarıp yayınlaması sonrasında eşi McKenzie ile boşanmıştı. Bezos, bu olay sonrasında özel dedektif Gavin de Becker'i bu sızıntıyı bulması için görevlendirmişti. Bezos, bu olaydan birkaç gün sonra, AMI'den bir temsilcinin kendisine yaklaştığını ve ‘soruşturmamızı durdurmazsak’ metin mesajlarının ve fotoğrafların daha fazlasını yayınlamakla tehdit ettiğini iddia etti. Yayınlanan tehdit mektubunda “Bu e-postayı göndermekten hiçbir editör memnuniyetlik duymazdı. Umarım sağduyu hâkim olabilir - ve hızlı bir şekilde. ”ifadeleri yer alırken, AMI’nin genel başkan yardımcısı ve de Becker’in avukatı arasında geçtiği iddia edilen başka bir e-postadaysa tarafların karşılıklı olarak kabul edilebilecekleri ve AMI’nin siyasi olarak motive edildiğini veya siyasi güçler tarafından etkilendiğini öne sürecek hiçbir bilgi veya temele sahip olmadıkları yönde atıfta bulunacaklarını kabul eden bir anlaşma önerisi yeraldı.