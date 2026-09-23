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iPhone 18 Pro'lara rakip: Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max tanıtıldı!

Xiaomi, düzenlediği lansmanla birlikte merakla beklenen Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'i tanıttı. Her iki model de, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modellerine rakip olarak gösteriliyor. İşte Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'in özellikleri...

iPhone 18 Pro'lara rakip: Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max tanıtıldı!
Enes Çırtlık

Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max özellikleri ve fiyatı başta olmak üzere tanıtımı merakla beklenen akıllı telefon modellerinden ikisiydi. Nitekim Xiaomi, düzenlediği lansman etkinliğiyle beraber iPhone 18 Pro rakibi, yeni Android işletim sistemine sahip amiral gemisi akıllı telefon modelleri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'i sahneye çıkardı.

iPhone 18 Pro lara rakip: Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max tanıtıldı! 1
Xiaomi 18 Pro Max

200 MP LEICA ÇİFT KAMERA

Webtekno'da yer alan habere göre, kansmanın en çok dikkat çeken detaylarından biri, iki modelde de yer alan devrim niteliğindeki kamera kurulumu oldu.

Cihazların arkasında 200 MP Leica ana kamera (1/1.28 inç sensör) ile 200 MP periskop telefoto kamera (1/1.56 inç sensör) bir arada sunuluyor. 3.2x optik zoom, 75mm odak uzaklığı ve 12 cm’den makro odaklama yapabilen periskop lens; ışık alımı tarafında Xiaomi 18 Pro'da %280, 18 Pro Max'te ise %83 artış vadediyor.

iPhone 18 Pro lara rakip: Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max tanıtıldı! 2

Xiaomi 18 Pro Max

Güç tarafında ise Xiaomi 18 Pro modeli Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle gelirken, 18 Pro Max modeli Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yonga setini kullanıyor. 4.000 nit tepe parlaklığa ulaşabilen Super Pixel 2.0 ve M11 panel teknolojisine sahip ekranlar, kutudan HyperOS 4 işletim sistemiyle çıkan cihazlara görsel olarak eşlik ediyor.
iPhone 18 Pro lara rakip: Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max tanıtıldı! 3


Xiaomi 18 Pro

XIAOMI 18 PRO ÖZELLİKLERİ

Özellik Detay
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6
Ekran 6.36 inç, LTPO AMOLED
RAM 12 GB RAM, LPDDR5X
Depolama 256 GB
Arka Kamera 200 MP Ana Kamera + 200 MP Telefoto Makro Kamera
Ön Kamera 50 MP
Pil 7000 mAh, 100W Hızlı Şarj

XIAOMI 18 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Özellik Detay
İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
Ekran 6.9 inç, 144Hz, LTPO AMOLED
RAM 12 GB RAM, LPDDR6
Depolama 256 GB
Arka Kamera 200 MP Ana Kamera, 200 MP Telefoto (3x Optik Yakınlaştırma) Kamera
Ön Kamera 50 MP
Pil 8500 mAh, 100W Hızlı Şarj

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Xiaomi iPhone 18 Pro
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