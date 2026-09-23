iPhone 18 Pro'lara rakip: Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max tanıtıldı!

Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max özellikleri ve fiyatı başta olmak üzere tanıtımı merakla beklenen akıllı telefon modellerinden ikisiydi. Nitekim Xiaomi, düzenlediği lansman etkinliğiyle beraber iPhone 18 Pro rakibi, yeni Android işletim sistemine sahip amiral gemisi akıllı telefon modelleri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'i sahneye çıkardı.



Xiaomi 18 Pro Max

200 MP LEICA ÇİFT KAMERA

Webtekno'da yer alan habere göre, kansmanın en çok dikkat çeken detaylarından biri, iki modelde de yer alan devrim niteliğindeki kamera kurulumu oldu.

Cihazların arkasında 200 MP Leica ana kamera (1/1.28 inç sensör) ile 200 MP periskop telefoto kamera (1/1.56 inç sensör) bir arada sunuluyor. 3.2x optik zoom, 75mm odak uzaklığı ve 12 cm’den makro odaklama yapabilen periskop lens; ışık alımı tarafında Xiaomi 18 Pro'da %280, 18 Pro Max'te ise %83 artış vadediyor.

Xiaomi 18 Pro Max

Güç tarafında ise Xiaomi 18 Pro modeli Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle gelirken, 18 Pro Max modeli Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yonga setini kullanıyor. 4.000 nit tepe parlaklığa ulaşabilen Super Pixel 2.0 ve M11 panel teknolojisine sahip ekranlar, kutudan HyperOS 4 işletim sistemiyle çıkan cihazlara görsel olarak eşlik ediyor.



XIAOMI 18 PRO ÖZELLİKLERİ

Özellik Detay İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Ekran 6.36 inç, LTPO AMOLED RAM 12 GB RAM, LPDDR5X Depolama 256 GB Arka Kamera 200 MP Ana Kamera + 200 MP Telefoto Makro Kamera Ön Kamera 50 MP Pil 7000 mAh, 100W Hızlı Şarj

XIAOMI 18 PRO MAX ÖZELLİKLERİ

Özellik Detay İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro Ekran 6.9 inç, 144Hz, LTPO AMOLED RAM 12 GB RAM, LPDDR6 Depolama 256 GB Arka Kamera 200 MP Ana Kamera, 200 MP Telefoto (3x Optik Yakınlaştırma) Kamera Ön Kamera 50 MP Pil 8500 mAh, 100W Hızlı Şarj 250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

Xiaomi 18 Pro