iPhone 18 Pro'lara rakip: Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max tanıtıldı!

Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max özellikleri ve fiyatı başta olmak üzere tanıtımı merakla beklenen akıllı telefon modellerinden ikisiydi. Nitekim Xiaomi, düzenlediği lansman etkinliğiyle beraber iPhone 18 Pro rakibi, yeni Android işletim sistemine sahip amiral gemisi akıllı telefon modelleri Xiaomi 18 Pro ve Xiaomi 18 Pro Max'i sahneye çıkardı.
Xiaomi 18 Pro Max
Webtekno'da yer alan habere göre, kansmanın en çok dikkat çeken detaylarından biri, iki modelde de yer alan devrim niteliğindeki kamera kurulumu oldu.
Cihazların arkasında 200 MP Leica ana kamera (1/1.28 inç sensör) ile 200 MP periskop telefoto kamera (1/1.56 inç sensör) bir arada sunuluyor. 3.2x optik zoom, 75mm odak uzaklığı ve 12 cm’den makro odaklama yapabilen periskop lens; ışık alımı tarafında Xiaomi 18 Pro'da %280, 18 Pro Max'te ise %83 artış vadediyor.
Xiaomi 18 Pro Max
Güç tarafında ise Xiaomi 18 Pro modeli Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemciyle gelirken, 18 Pro Max modeli Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 yonga setini kullanıyor. 4.000 nit tepe parlaklığa ulaşabilen Super Pixel 2.0 ve M11 panel teknolojisine sahip ekranlar, kutudan HyperOS 4 işletim sistemiyle çıkan cihazlara görsel olarak eşlik ediyor.
|Özellik
|Detay
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6
|Ekran
|6.36 inç, LTPO AMOLED
|RAM
|12 GB RAM, LPDDR5X
|Depolama
|256 GB
|Arka Kamera
|200 MP Ana Kamera + 200 MP Telefoto Makro Kamera
|Ön Kamera
|50 MP
|Pil
|7000 mAh, 100W Hızlı Şarj
|Özellik
|Detay
|İşlemci
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
|Ekran
|6.9 inç, 144Hz, LTPO AMOLED
|RAM
|12 GB RAM, LPDDR6
|Depolama
|256 GB
|Arka Kamera
|200 MP Ana Kamera, 200 MP Telefoto (3x Optik Yakınlaştırma) Kamera
|Ön Kamera
|50 MP
|Pil
|8500 mAh, 100W Hızlı Şarj
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