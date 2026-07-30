Amazon’da 3 milyon kişilik kayıp uygarlık ortaya çıktı: 400 gizli yapı tespit edildi

Bilim insanlarına göre keşif, Amazon yağmur ormanlarının geçmişte sanıldığından çok daha yoğun nüfuslu ve gelişmiş toplumlara ev sahipliği yaptığını gösteriyor.

LİDAR TEKNOLOJİSİ ORMANLARIN ALTINI GÖRÜYOR

Araştırmada kullanılan teknoloji, 'LiDAR' (Light Detection and Ranging) olarak bilinen uzaktan algılama yöntemi.

Uçaklardan gönderilen lazer darbeleri sayesinde ağaçların altındaki arazi yapısı yüksek hassasiyetle haritalanabiliyor.

Daha önce Amazon’un farklı bölgelerinde kullanılan LiDAR teknolojisi, bu kez antik Aquiry uygarlığının yaşadığı düşünülen belirli bir bölgeye odaklandı.

AQUİRY UYGARLIĞINA AİT YÜZLERCE YENİ YAPI

Araştırmacılar, Brezilya’da yaklaşık 4 bin 500 kilometrekarelik bir alanda yaptıkları incelemelerde Aquiry kültürüne ait olduğu değerlendirilen yaklaşık 400 yeni toprak yapı tespit etti.

MÖ 600 ile MS 850 yılları arasında yaşadığı düşünülen Aquiry toplumu hakkında çok az bilgi bulunuyor. Ancak elde edilen bulgular, bu kültürün büyük geometrik toprak yapılar ve jeoglifler inşa ettiğini ortaya koyuyor.

Keşfedilen yapıların çoğu yoğun orman örtüsünün altında tek başına bulunuyor. Yapılar; hendekler ve setlerden oluşurken kare, dikdörtgen ve dairesel geometrik şekiller sergiliyor.

'D. SCHAAN' ADLI ALAN DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmacıların en dikkat çekici bulgularından biri 'D. Schaan' adı verilen alan oldu.

Güney Amerika arkeolojisi uzmanı ve Helsinki Üniversitesi Emeritus Profesörü Martti Parssinen, bu alanın iç içe geçmiş devasa dikdörtgen yapılar ile geniş yollarla birbirine bağlanan kusursuz kare planlı bölümlerden oluştuğunu belirtti.

Parssinen, "Yoğun Amazon ormanlarının altında böylesine karmaşık bir peyzaj keşfetmek gerçekten büyüleyiciydi" ifadelerini kullandı.

TÖREN VE TOPLANMA MERKEZLERİ OLABİLİR

Bilim insanları, söz konusu yapıların tam olarak hangi amaçla kullanıldığını henüz bilmiyor. Ancak bunların dini törenler, siyasi toplantılar ve toplumsal etkinlikler için kullanılan merkezler olduğu düşünülüyor.

Araştırmacılara göre bu alanlar, insanların festivaller düzenlediği, önemli kararlar aldığı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği çok amaçlı kamusal merkezler olarak işlev görmüş olabilir.

ASIL KEŞİFLER HENÜZ YAPILMAMIŞ OLABİLİR

Araştırma ekibi, tespit edilen 400 yapının yalnızca başlangıç olduğunu düşünüyor.

Çalışmaya göre Aquiry uygarlığının yaşadığı yaklaşık 183 bin kilometrekarelik bölge genelinde 20 binden fazla benzer yapının bulunabileceği tahmin ediliyor.

Bu öngörü, Amazon havzasının geçmişte çok daha yoğun yerleşime sahip olduğunu gösteren en güçlü kanıtlardan biri olarak değerlendiriliyor.

NÜFUS 3 MİLYONA ULAŞMIŞ OLABİLİR

Araştırmacılar, Aquiry uygarlığının özellikle MS 100-300 yılları arasında en parlak dönemini yaşadığını belirtiyor.

Çalışmadaki tahminlere göre bu dönemde bölgede yaşayan nüfusun 1,25 milyon ile 3 milyon kişi arasında olduğu düşünülüyor. Bu rakamlar doğrulanırsa, Amazon’un geçmişine ilişkin birçok yerleşik görüşün yeniden değerlendirilmesi gerekecek.

AMAZON TARİHİ YENİDEN YAZILIYOR

Yeni bulgular, Amazon yağmur ormanlarının geçmişte insan etkisinden uzak, el değmemiş bir doğa alanı olduğu yönündeki geleneksel görüşü daha da zayıflatıyor.

Uzmanlar, gelecekte Amazon’un diğer bölgelerinde yapılacak benzer araştırmaların, bölgenin tarihi ve ekolojik yapısına ilişkin mevcut bilgileri köklü biçimde değiştirebileceğini belirtti.

Araştırmanın sonuçları dünyanın saygın bilim dergilerinden biri olan Nature’da yayımlandı.

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