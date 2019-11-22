Mynet Trend

Amazon, Google Stadia’ya rakip olacak

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

Google, yıl içerisinde duyurduğu Stadia isimli oyun straming servisini duyurmuştu. Bu servis sayesinde internet bağlantısı ve ekranı olan basit bir cihazla bile yüksek donanıma sahip oyunları oynamak mümkündü. En azından Google’ın planladığı buydu.

Amazon, Google Stadia’ya rakip olacak

Fakat Stadia’nın çıkışı büyük bir kaosa dönüştü. Servisi deneyen hemen hemen bütün mecralar Stadia’yı yerden yere vurdu.

Bu servis için genel görüş ise mevcut teknolojinin henüz streaming oyun çağına hazır olmadığı yönündeydi. Konu hakkındaki tartışmalar devam ederken bir sürpriz de Amazon’dan geldi. Dünyanın en değerli 3 şirketinden biri olan Amazon oyun streaming servisini tanıtmak için kolları sıvadı.

Sızdırılan bilgilere göre Amazon tarafından hali hazırda gelişim aşamasında bulunan servis 2020 yılında tanıtılacak. Servisin tam anlamıyla ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz netleşmiş değil. Fakat genel kanı oyun streaming servislerinin 2021 yılında yaygınlaşacağı yönünde.

Sonuç olarak Google, Microsoft, Sony ya da bir başka teknoloji devi şu andayeni bir oyun streaming servisi duyursalar bile pek çok kullanıcının interneti bu servis için yeterince iyi değil. Sadece Türkiye değil. Avrupa ve hatta ABD’de de bile oyun streaming servisi için henüz çok erken.

Bu arada, Google’ın Stadia’nın geleceği hakkında net bir açıklama yapmadığını da hatırlatmak isteriz.

XPG SPECTRIX D60G DDR4 RGB ile yüksek performans ve görsellik

PARTNER Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü Gerçek gibi dursa da... Bu yöntem sanal alemi ikiye böldü
Google Stadia adeta interneti sömürüyorGoogle Stadia adeta interneti sömürüyor
Oyunseverler PUBG Global Championship 2019 heyecanı için BiP’te buluşuyorOyunseverler PUBG Global Championship 2019 heyecanı için BiP’te buluşuyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amazon Google Stadia

En Çok Okunan Trend Haberler

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Arkadaşının eşiyle yatak odasında yakalandı! Bıçaklayıp firar etti...

Dudağı çürümüştü, kötü haber geldi

Dudağı çürümüştü, kötü haber geldi

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı?

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra askerlik arkadaşı mı?

'Eşini boşa ben alacağım' demişti! Korkunç detaylar

'Eşini boşa ben alacağım' demişti! Korkunç detaylar

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

ASUS Zenbook PRO Duo İncelemesi | 2 ADET 4K EKRANI VAR!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Samsung Galaxy Watch Active 2 İncelemesi

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Huawei’nin Türkiye’de çekilen ilk akıllı saat reklam filmi yayında!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Wikipedia'yla ilgili kritik tarih belli oldu

Wikipedia'yla ilgili kritik tarih belli oldu

HUAWEI NOVA 5T Türkiye’de satışa sunuldu!

HUAWEI NOVA 5T Türkiye’de satışa sunuldu!

ADATA'dan yeni XPG Hunter DDR4 bellekler geliyor!

ADATA'dan yeni XPG Hunter DDR4 bellekler geliyor!

Zyxel’den yeni Gigabit modem!

Zyxel’den yeni Gigabit modem!

Acer’dan yeni dizüstü bilgisayar: ConceptD 7

Acer’dan yeni dizüstü bilgisayar: ConceptD 7

ASUS, ROG Strix 550W Gold güç kaynağını duyurdu

ASUS, ROG Strix 550W Gold güç kaynağını duyurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.