Amazon, Google Stadia’ya rakip olacak

Fakat Stadia’nın çıkışı büyük bir kaosa dönüştü. Servisi deneyen hemen hemen bütün mecralar Stadia’yı yerden yere vurdu.

Bu servis için genel görüş ise mevcut teknolojinin henüz streaming oyun çağına hazır olmadığı yönündeydi. Konu hakkındaki tartışmalar devam ederken bir sürpriz de Amazon’dan geldi. Dünyanın en değerli 3 şirketinden biri olan Amazon oyun streaming servisini tanıtmak için kolları sıvadı.

Sızdırılan bilgilere göre Amazon tarafından hali hazırda gelişim aşamasında bulunan servis 2020 yılında tanıtılacak. Servisin tam anlamıyla ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz netleşmiş değil. Fakat genel kanı oyun streaming servislerinin 2021 yılında yaygınlaşacağı yönünde.

Sonuç olarak Google, Microsoft, Sony ya da bir başka teknoloji devi şu andayeni bir oyun streaming servisi duyursalar bile pek çok kullanıcının interneti bu servis için yeterince iyi değil. Sadece Türkiye değil. Avrupa ve hatta ABD’de de bile oyun streaming servisi için henüz çok erken.

Bu arada, Google’ın Stadia’nın geleceği hakkında net bir açıklama yapmadığını da hatırlatmak isteriz.

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