Amazon kantin konseptinde yeni mağazalar açacak

Amazon GO süpermarketleri, kasiyersiz ve akıllı tasarımlarıyla, mağazaları yapay zekanın kontrolüne bırakmasıyla ün yapmıştı.

Şirket, şehir merkezlerindeki kalabalık noktalarda açtığı mağazaların yanında şimdi minik “kantin” konseptinde mağazalar da açacak.

Sinema ve tiyatro fuaye alanlarında açılacak kasiyersiz mini marketlerle yüksek kar marjlı satışlar yapmayı planlıyor. Üstelik bu fuaye alanlarında kasiyer çalıştırma zorunluluğu da ortadan kalkmış olacak.

Amazon bu mini marketler için şimdilik Regal sinema salonları zinciri ve havalimanlarında market işleten OTG ile görüşüyor.

E-tiacret ve teknoloji devi şimdilik kendi namına 16 adet GO marketi açmış durumda. Anack bu aşamadan sonra başka market işleticilerine de GO teknolojisini satacak veya ortaklık kuracak gibi görünüyor.

iPhone 11 Pro vs iPhone X kamera karşılaştırması



