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Amazon MMO oyun yapımcılığına soyundu

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TEKNOLOJİ  | Son Güncelleme

PC oyuncuları için 2020 Mayıs ayında piyasaya çıkacak New World isimli oyun, 17 yüzyılda Amerika kıtasının keşif sürecini konu alıyor.

Amazon MMO oyun yapımcılığına soyundu

Ancak alternatif bir evrende, şeytani güçler ve zombilerle savaşmayı gerektirecek oyunda klasik bir MMO RPG’de olduğu gibi karakter gelişimi, crafting sistemi, solo veya multiplayer oynanış seçenekleri yer alacak.

Üç yıldan uzun zamandır geliştirilen oyun, Amazon’un milyar dolarların konuştuğu online oyun pazarından payını almak üzere kalkıştığı bir girişim olarak görünüyor.

E-ticaret devinin arkasındaki bulut servisi Amazon Web Services’in de atılıma kalkmasıyla, şirketin devasa online bir oyunu en düşük maliyetlerle ayağa kaldırması mümkün hale gelmişti.

Oyun aynı anda 100 oyuncunun katılabileceği dev online savaşları da mümkün kılacak bir alt yapı desteğine sahip olacak. Bu da çok kalabalık zindanların bulunacağı multiplayer savaşlarının yaşanacağını işaret ediyor.

Öte yandan Amazon Games stüdyolarının başkanı Patrick Gilmore oyunun temelinde zombilerle savaş olmadığının altını çiziyor.  Gilmore’a göre New World, 16. ve 17. yüzyıldaki Avrupa emperyalizminin Amerika kıtasındaki izlerini anlatacak. Yani oyuncu Avrupalı komutanların ve valilerin emirleriyle karşılaşacak, bu karakterlerin yarattığı kaos ve yıkıma karşı savaş verecek.

Bu sırada Amerika’nın vahşi doğasında da zombilerle savaşmak zorunda kalacağı yan görevlerin oluşacağı tahmin ediliyor. Diğer bir deyişle zombi ve şeytan temaları oyunlarda doğa üstü fantezi öğelerini sevenleri de mutlu etmek için eklenmiş gibi görünüyor.

Oyun hakkında yayınlanan tanıtım videosunu buradan izleyebilirsiniz

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Anahtar Kelimeler:
Amazon MMO oyun

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