Mynet Trend

Dış dünyayla hiç temas kurmamış kabile üyeleri görüntülendi!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 23.07.2019 15:29 | Son Güncelleme

Brezilya Amazonu’nda yaşayan ilkel Awa Kabilesi üyelerinin görüntüleri kaydedildi. Dış dünyayla hiç temas kurmadıkları bilinen kabile üyelerinin yaşamları ise doğal yaşamın yok edilmesi sonucunda tehlike altında.

Dış dünyayla hiç temas kurmamış kabile üyeleri görüntülendi!

Brezilya'nın Amazon ormanlarında modern hayattan uzak ve izole bir şekilde yaşayan Awa kabilesi üyeleri doğal avlanma alanlarında görüntülendi.
Seneler önce sayıları on binlerce olan kabile üyelerinden bugün yalnızca 400-500 civarı kaldığı düşünülüyor.

Görüntülerde de, modern hayatla hiçbir temas kurmadığı düşünülen bir kabile üyesinin, avlanma alanında bulduğu bir bıçağı koklayarak incelediği ve daha sonra kendisini kaydeden Guajajara'yı gördükten sonra, yanındaki diğer kabile üyesiyle birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Ancak, Koloni döneminde kölelik ve yok edilme riskleri sebebiyle sürekli hareket halinde yaşamaya başlayan Awa kabilesi üyeleri, doğal yaşamın günden güne yok edilmesiyle birlikte tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya.

Maranhao bölgesinin kuzeyinde çekilen görüntüler, Awa'lara yakın bir bölgede yaşayan Guajajara kabilesi üyelerinden Flay Guajajara tarafından kaydedildi.

Flay Guajajara, bölgenin izole edilmiş yerli halkını korumak için düzenlediği kampanyalarla bilinen bir kabile üyesi.

'ORMANIN DERİNLİKLERİNDE YAŞADIKLARINI HER ZAMAN BİLİYORDUK'

Awa'larla ilgili konuşan Flay şunları söyledi:

"Onlar hiçbir toplulukla temas kurmamış ve 519 yıldan fazla bir süre boyunca zorluklar yaşamış insanlar. Biz onlarla hiç temas kurmadık, ancak büyük ormanın derinliklerinde yaşadıklarını her zaman biliyorduk."

Brezilya hükümetinin de çalışmalarıyla Awa bölgesi şu an herkesten arındırılmış durumda olsa da, kabile bu defa da, bölge için farklı planları olan insanlar tarafından kasıtlı olarak çıkartıldığına inanılan yangınlarla başa çıkmak durumunda kalıyor.


Selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyorSelfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor
Robot-insan seksi yeni bir alan doğurdu: ErobotikRobot-insan seksi yeni bir alan doğurdu: Erobotik
Her şey bir anda oldu! Seyir halindeyken...Her şey bir anda oldu! Seyir halindeyken...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amazon orman kabile üyesi

En Çok Okunan Trend Haberler

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Trabzon'un en işlek caddesi bastılar! Tehlike saçıyor

Kadın dizisinin Ceyda'sına bir de şimdi bakın! Gökçe Eyüpoğlu bikinisiyle büyüledi

Kadın dizisinin Ceyda'sına bir de şimdi bakın! Gökçe Eyüpoğlu bikinisiyle büyüledi

'Beni zorla eve soktu, 4 gün boyunca... '

'Beni zorla eve soktu, 4 gün boyunca... '

Kan donduran sözler: Doğrayıp klozete atıyordum

Kan donduran sözler: Doğrayıp klozete atıyordum

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Uzun süre bu halde görüntülendiler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Okuyucu Yorumları 3 yorum
adamın traşı falan gayet güzel sinek kaydı traş ta olmuş...la bunlarrr nasıl dış dünyadan uzak
kabilenin doğal yaşamı tehlike altında
bizde bundan çok var oraya gidipte foto çekmeyin
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polis, kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

Kalbi duran bebeği böyle hayata döndürdü

O meşhur baston 62 bin dolara satıldı!

O meşhur baston 62 bin dolara satıldı!

Robot-insan seksi yeni bir alan doğurdu: Erobotik

Robot-insan seksi yeni bir alan doğurdu: Erobotik

Otobanda seyir halindeki araca yıldırım düştü! O anlar böyle görüntülendi

Her şey bir anda oldu! Seyir halindeyken...

Sultangazi'de otomobildeki cinayet kamerada

Sultangazi'de otomobildeki cinayet kamerada

Polisten ilginç uyarı: Hava çok sıcak suç işlemeyin

Polisten ilginç uyarı: Hava çok sıcak suç işlemeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.