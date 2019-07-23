Dış dünyayla hiç temas kurmamış kabile üyeleri görüntülendi!

Görüntülerde de, modern hayatla hiçbir temas kurmadığı düşünülen bir kabile üyesinin, avlanma alanında bulduğu bir bıçağı koklayarak incelediği ve daha sonra kendisini kaydeden Guajajara'yı gördükten sonra, yanındaki diğer kabile üyesiyle birlikte bölgeden uzaklaştığı görüldü.

Brezilya'nın Amazon ormanlarında modern hayattan uzak ve izole bir şekilde yaşayan Awa kabilesi üyeleri doğal avlanma alanlarında görüntülendi. Seneler önce sayıları on binlerce olan kabile üyelerinden bugün yalnızca 400-500 civarı kaldığı düşünülüyor.

Rare video of uncontacted Awa Amazon tribe emerges in Brazil pic.twitter.com/m290rizxYC — Reuters Top News (@Reuters) July 23, 2019

'ORMANIN DERİNLİKLERİNDE YAŞADIKLARINI HER ZAMAN BİLİYORDUK'

Awa'larla ilgili konuşan Flay şunları söyledi:

"Onlar hiçbir toplulukla temas kurmamış ve 519 yıldan fazla bir süre boyunca zorluklar yaşamış insanlar. Biz onlarla hiç temas kurmadık, ancak büyük ormanın derinliklerinde yaşadıklarını her zaman biliyorduk."

Brezilya hükümetinin de çalışmalarıyla Awa bölgesi şu an herkesten arındırılmış durumda olsa da, kabile bu defa da, bölge için farklı planları olan insanlar tarafından kasıtlı olarak çıkartıldığına inanılan yangınlarla başa çıkmak durumunda kalıyor.



