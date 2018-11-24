Amazon ormanlarında son 10 yılın en büyük kaybı! Londra'nın 5 katı büyüklüğünde...

BBC'nin haberine göre, Brezilya hükümeti, uydu görüntülerinin, Ağustos 2017-Temmuz 2018 tarihlerinde Amazon ormanlarında 7 bin 900 kilometrekarelik alanın tahrip edildiğini ortaya koyduğunu açıkladı.

Bunun son 10 yılın en yüksek rakamı olduğuna dikkat çekilirken, ağaç kesiminin, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 oranında arttığı belirtildi.

Brezilya Çevre Bakanı Edson Duarte, ağaçların yasa dışı kesiminin ormanı tahrip ettiğini bildirdi.

Brezilya hükümeti, 2000'lerin başında meydana gelen büyük tahribat sonrası buna yönelik önlemler almıştı.

Amazon ormanlarında, 2004 yılında Haiti büyüklüğünde, 27 bin kilometrekarelik alan tahrip edilmişti.

Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, kampanyası sırasında, orman tahribatına verilen cezaları sınırlandırma ve çevre ajansının yetkisini zayıflatma sözü vermişti.

Bolsonaro'nun, işbaşı yaptıktan sonra çevre ve tarım bakanlıklarını birleştirme planının da yağmur ormanlarını tehlikeye atacağı ifade ediliyor.

Dünyanın en büyük tropik yağmur ormanlarına ev sahipliği yapan Amazon bölgesinin büyük bölümü Brezilya sınırları içinde bulunuyor.

(AA)

