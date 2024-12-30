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Amazon Prime ile tüm alışveriş ve eğlence ihtiyaçlarınız yeni yılda da tek bir üyelikte bir arada

30.12.2024 11:06
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2025 yılına girerken Amazon Prime’ın ayrıcalıklar dünyasına giriş yaparak siz de alışverişten eğlenceye hayatınızın her alanını kolaylaştıracak avantajlarla yeni yılınızı çok daha keyifli hala getirebilirsiniz.

Amazon Prime ile tüm alışveriş ve eğlence ihtiyaçlarınız yeni yılda da tek bir üyelikte bir arada

Amazon’un tüm dünyada 250 milyonu aşkın abonesi bulunan üyelik hizmeti Prime, alışverişten eğlenceye tüm ihtiyaçlarınızı tek bir üyelikte bir araya getiriyor. Yepyeni bir yıla başlarken, siz de ayrıcalıklar ile dolu bu dünyayı keşfetmeye başlayarak hayatınızı kolaylaştıracak ve keyifli hale getirecek avantajlardan faydalanabilirsiniz.

Amazon Prime, üyelerine yalnızca özel alışveriş deneyimleri sunmakla kalmıyor, aynı zamanda zengin bir eğlence platformu da sunuyor. Prime Video’daki ödüllü filmler ve Amazon Originals dizilerle günlerinizi renklendirebilir, Prime Gaming ile oyun dünyasında eğlenceli bir yolculuğa çıkabilir, ücretsiz ve hızlı teslimat imkânı ile milyonlarca üründe geçerli indirimlerle alışverişlerinizde tasarruf yapabilirsiniz.

Ayda sadece 39 TL’ye, hiçbir ek ücret ödemeden faydalanabileceğiniz Prime üyeliğin avantajlarını sizin için derledik:

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Üyelere Özel İndirimler: Prime üyeleri, Amazon’un kişiselleştirilmiş fırsatlar ve en iyi markalarda indirimler sunduğu, her yıl tekrarlanan Prime Day, Okula ve Şehre Dönüş gibi indirim kampanyalarından ayrıcalıklı olarak faydalanabiliyor. Aynı zamanda Amazon.com.tr’deki seçili ürünlerde en iyi fiyatlar, sadece Prime üyelerine özel günün fırsatlarında sunuluyor. Çok Al & Az Öde ile seçili ürünlerde Prime üyelerine özel 500TL ve üzeri alışverişlerinde %10 ek indirim, adet veya tutar limiti olmadan sunuluyor.

Prime ile Bedava ve Hızlı Kargo Ayrıcalığı: Prime üyeleri, Prime işaretli tüm Türkiye içi alışverişlerinde, herhangi bir sipariş limiti olmadan ücretsiz ve hızlı teslimattan yararlanabiliyor. İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli’ndeki Prime üyeleri, öğlen saat 11.30’a kadar verdikleri Prime işaretli ürünleri aynı gün teslim alabiliyor. Amazon Türkiye aynı zamanda İstanbul ve Ankara’daki müşterileri için pazar günü teslimat hizmeti de sunuyor.

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Randevulu Teslimat: Tüm bedava ve hızlı gönderim seçeneklerine ek olarak Prime üyeleri, seçili ürünlerdeki siparişlerini seçtikleri günde ve saat aralığında teslim alabilecekleri randevulu teslimat hizmetinden ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Randevulu teslimat ayrıcalığı ile Prime üyeleri, kendilerine uygun tarih ve saati seçerek, siparişlerini dilekleri gün ve saat aralığında teslim alabiliyor.

Prime Video: Tüm Prime üyeleri, Prime Video ile herhangi bir ek ücret ödemeden, “Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri”, “Fallout”, “Düğüm” ve sadece Prime Video’da yayımlanan “ATATÜRK 1881-1919” filmi gibi aralarında Amazon Orijinal içeriklerinin de bulunduğu ödüllü film ve dizilere sınırsız erişim sağlayabiliyor.

Prime Gaming: Prime Gaming ile tüm Prime üyeleri, dünyaca ünlü birçok oyunu ücretsiz oynayabiliyor, oyun içi ayrıcalıklarından, hiçbir ek ücret ödemeden faydalanabiliyorlar. Aynı zamanda, Twitch.tv üzerinden en sevdikleri yayıncılarını desteklemek ve kanala özel avantajların kilidini açmak için her ay bir Twitch kanal aboneliği kullanabiliyor.

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Henüz Prime üyesi olmayanlar, www.amazon.com.tr/prime adresini ziyaret ederek Prime üyeliğini ilk 30 gün boyunca ücretsiz kullanabiliyor ve Prime’ın sunduğu hızlı ve ücretsiz kargo, Prime Video ve Prime Gaming gibi ayrıcalıklarından da anında yararlanmaya başlayabiliyor.

Anahtar Kelimeler:
Amazon amazon alışveriş
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