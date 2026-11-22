İlk zamanlarda birini sürekli düşünmek, onunla her an iletişim kurmak istemek ve gözünün önünden ayrılmasına dayanamamak aşkın en güçlü işaretleri gibi görülebilir.

Özellikle yeni başlayan ilişkilerde yaşanan yoğun heyecan, kişiye daha önce hiç deneyimlemediği duygular hissettirebilir.

Ancak bu tutku zamanla azalmıyor, aksine kişiyi kontrol eden bir bağımlılığa dönüşüyorsa ilişkinin niteliğini yeniden değerlendirmek gerekebilir.

Bazı insanlar kendilerine zarar verdiğini bildikleri ilişkilerden uzaklaşmakta güçlük çekiyor. Ayrılmaya çalıştıkça daha fazla bağlanıyor, yaşadıkları duygusal iniş çıkışları ise aşkın bir parçası olarak yorumluyor.

Peki, gerçek sevgi ile takıntılı tutku arasındaki fark nasıl anlaşılır?

Varoluşçuluk felsefesinin öncü isimlerinden Danimarkalı filozof Søren Kierkegaard, bu soruya 19. yüzyılda dikkat çekici bir yaklaşım getirdi. Filozofa göre aşk, insanın özgürlüğünü kısıtlayan bir tutkuya da dönüşebilir, hem seveni hem de sevileni özgürleştiren bir bağ da olabilir.

"AŞKIN İKİ FARKLI YÜZÜ VAR"

Kierkegaard, 1843 yılında yayımlanan ve felsefesinin önemli eserlerinden biri kabul edilen Ya/Ya da (Either/Or) adlı kitabında iki farklı yaşam biçimini ele alıyor: Estetik yaşam ve etik yaşam.

Estetik yaşam, ağırlıklı olarak kişinin kendi arzularına, hazlarına ve anlık duygularına odaklanır. Etik yaşam ise kişinin davranışlarının başkaları üzerindeki etkisini dikkate almasını, sorumluluk üstlenmesini ve bilinçli seçimler yapmasını gerektirir.

Filozof, bu iki yaşam biçiminin aşkta da karşılık bulduğunu savundu. Ona göre estetik aşk, yoğun arzu ve tutkuya dayanırken etik aşk; güven, saygı, sorumluluk ve özgür iradeyle şekilleniyor.

ESTETİK AŞK: TUTKUNUN TAKINTIYA DÖNÜŞTÜĞÜ İLİŞKİ

Kierkegaard'ın estetik aşk olarak tanımladığı ilişki biçimi, kişinin karşısındaki insana karşı yoğun ve çoğu zaman kontrol edilmesi güç bir arzu hissetmesiyle ortaya çıkıyor.

Bu tür ilişkiler genellikle güçlü bir çekimle başlıyor. Kişi sevdiği insanı sürekli görmek, onunla iletişim kurmak ve hayatının merkezine yerleştirmek istiyor. Ancak bu yoğun duyguların temelinde her zaman güven ve karşılıklı saygı bulunmuyor.

Filozofa göre estetik aşkın en önemli sorunlarından biri, kişinin karşısındaki insanı bağımsız bir birey olarak görmek yerine kendi ihtiyaçlarını karşılayacak bir araç olarak değerlendirmesi.

Başka bir ifadeyle kişi, sevdiği insanın gerçekten kim olduğundan çok, kendi içindeki boşluğu doldurmak için ona yüklediği anlamla ilgilenebilir.

Bu nedenle ilişki zamanla kıskançlık, kontrol etme isteği, güvensizlik ve duygusal bağımlılıkla şekillenebilir. Kişi ilişkinin kendisine zarar verdiğini bilse bile ondan vazgeçemeyebilir.

Kierkegaard, bu durumu bir tür umutsuzluk olarak değerlendirdi. Ona göre insanın kendisiyle kurduğu ilişkinin bozulması, başkasına aşırı bağlanma ve kendi varlığındaki eksikliği onun üzerinden giderme çabasına dönüşebilir.

TAKINTILI AŞK NEDEN BAĞIMLILIK GİBİ HİSSEDİLİYOR?

İlişkilerde yaşanan yoğun duygusal iniş çıkışlar, bazı durumlarda bağımlılık davranışlarına benzeyebilir.

Kişi bir yandan ilişkinin kendisine zarar verdiğini fark ederken diğer yandan ondan uzaklaşamıyor. Birlikte olunan zamanlarda yoğun mutluluk yaşarken ayrılık ihtimali büyük bir kaygı ve boşluk hissi yaratabilir.

Bu durum, kişinin kendi ihtiyaçlarını ve yaşamını geri plana atmasına neden olabilir.

İlişkiler üzerine çalışan uzmanlar ve araştırmacılar, romantik aşk ile bağımlılık arasında davranışsal ve beyinsel düzeyde bazı benzerlikler bulunduğunu belirtti. Bununla birlikte her yoğun aşk deneyimini bağımlılık olarak tanımlamak doğru değil.

Kierkegaard'ın yaklaşımında asıl mesele, kişinin sevdiği insanla kurduğu bağın kendisini özgürleştirip özgürleştirmediği.

ETİK AŞK: GERÇEK SEVGİNİN TEMELİNDE ÖZGÜRLÜK VAR

Kierkegaard'a göre estetik aşkın karşısında etik aşk bulunuyor. Filozof, bu yaklaşımını Ya/Ya da eserinin ikinci bölümünde ve 1847 yılında yayımlanan Sevginin İşleri (Works of Love) adlı kitabında daha ayrıntılı biçimde ele alıyor.

Etik aşk, anlık duyguların ve kontrol edilemeyen arzuların ötesinde, bilinçli bir tercihe dayanıyor. Bu sevgi biçiminde kişi, karşısındaki insanı kendi eksikliklerini tamamlayacak bir araç olarak değil, kendi ihtiyaçları, düşünceleri ve özgürlüğü bulunan bağımsız bir birey olarak görüyor.

Kierkegaard'a göre sevgi yalnızca hissetmekle ilgili değil, aynı zamanda vicdan ve sorumluluk meselesi.

Bu nedenle gerçek sevginin temelinde güven, karşılıklı saygı, anlayış ve bilinçli bağlılık bulunuyor. Duygular zaman içinde değişebilse de etik aşk, yalnızca anlık heyecanlara bağlı kalmıyor.

GERÇEK AŞK İNSANI BAĞIMLI DEĞİL, ÖZGÜR KILIYOR

Kierkegaard'ın aşk anlayışındaki en dikkat çekici noktalardan biri, gerçek sevginin özgürlükle olan ilişkisi.

Filozofa göre etik aşk, seven insanın özgürlüğünü koruduğu gibi sevilen kişinin de kendi başına ayakta durabilmesine imkan tanıyor.

Bu yaklaşım, iki insanın birbirine tamamen bağımlı hale gelmesini gerçek sevgi olarak görmüyor. Aksine, sağlıklı bir ilişkide iki tarafın da kendi kimliğini, düşüncelerini ve kişisel alanını koruyabilmesi gerektiğini savunuyor.

Kierkegaard'ın düşüncesinde sevginin en yüksek biçimlerinden biri, bir insanın diğerine özgür olabilmesi ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi için yardımcı olması.

Bu nedenle etik aşk, iki insanın tek bir kişiliğe dönüşmesi değil; birbirinden bağımsız iki bireyin güven, saygı ve sevgi temelinde bir arada olmayı seçmesi anlamına geliyor.

GERÇEK AŞK İLE TAKINTILI TUTKU NASIL AYIRT EDİLİR?

Kierkegaard'ın felsefesi, bir ilişkinin yalnızca ne kadar yoğun duygular yaşattığına bakılarak değerlendirilemeyeceğini gösterdi.

Bir insanı sürekli düşünmek, onsuz yapamayacağını hissetmek veya onu kaybetmekten korkmak tek başına gerçek sevginin kanıtı değil. Asıl belirleyici olan, ilişkinin kişinin özgürlüğüne, benliğine ve yaşamına nasıl etki ettiği.

Takıntılı tutku kişiyi karşısındaki insana bağımlı hale getirirken etik aşk, iki tarafın da kendi kimliğini koruyabildiği bir ilişki kurmayı mümkün kılıyor.

Kierkegaard'ın yüzyıllar öncesinden gelen yaklaşımı, bugün de önemli bir soruyu gündeme getiriyor: Sevdiğimiz insanla birlikte olduğumuzda kendimiz olabiliyor muyuz, yoksa onu kaybetmemek için kendimizden mi vazgeçiyoruz?

Filozofun düşüncesine göre gerçek sevginin gücü, bir başkasına sahip olmakta değil, onun özgürlüğüne saygı duyarak birlikte olmayı seçmekte yatıyor.