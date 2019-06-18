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Amazon satışa sundu! Bu bileklik çok yiyenleri şokluyor

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İLGİNÇ HABERLER  | 18.06.2019 14:28 | Son Güncelleme

Eğer boğazınızı tutmakta zorlanıyorsanız Amazon'un yeni satışa çıkardığı ürün tam sizlik olabilir. Zira bu ürün sizi fazla yemekten alıkoyacağını iddia ediyor ancak biraz acı dolu bir yoldan.

Amazon satışa sundu! Bu bileklik çok yiyenleri şokluyor

Bu yeni bileklik kişi abur cubur atıştırdığında 350 voltluk bir elektrik şoku veriyor. Bunu ya kişi kendini uyarmak için bilekliğin tuşuna basarak yapıyor.

Veyahut bilekliği bir telefon uygulamasıyla senkronize ediyor ve ailesiyle, yakın arkadaşlarına erişim izni veriyor. Eğer erişim izni olan kişilerden biri de bilekliği takan kişi abur cubur yerken ya da
kötü bir alışkanlığını ifa ederken görürse uzaktan elektro şok verebiliyor.

Bu bileklik kişiyi sadece fazla yemekten alıkoymuyor. Örneğin isterseniz siz aylık harcama limitiniz aştığınızda ya da spor salonuna gitmeye üşendiğinizde de size şok veriyor.

Bilekliğin tek şarjda 150 küçük şok kapasitesi var ve 193.62 Sterlin'e (685 TL) alıcısını bekliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amazon BİLEKLİK senkronize spor salonu elektroşok

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