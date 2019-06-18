Amazon satışa sundu! Bu bileklik çok yiyenleri şokluyor

Bu yeni bileklik kişi abur cubur atıştırdığında 350 voltluk bir elektrik şoku veriyor. Bunu ya kişi kendini uyarmak için bilekliğin tuşuna basarak yapıyor.

Veyahut bilekliği bir telefon uygulamasıyla senkronize ediyor ve ailesiyle, yakın arkadaşlarına erişim izni veriyor. Eğer erişim izni olan kişilerden biri de bilekliği takan kişi abur cubur yerken ya da

kötü bir alışkanlığını ifa ederken görürse uzaktan elektro şok verebiliyor.

Bu bileklik kişiyi sadece fazla yemekten alıkoymuyor. Örneğin isterseniz siz aylık harcama limitiniz aştığınızda ya da spor salonuna gitmeye üşendiğinizde de size şok veriyor.

Bilekliğin tek şarjda 150 küçük şok kapasitesi var ve 193.62 Sterlin'e (685 TL) alıcısını bekliyor.

