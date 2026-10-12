vivo X500E Bluetooth SIG sertifikası aldı: İşte beklenen özellikleri

vivo, temmuz ayında tanıttığı X300 E modelinin halefi olması beklenen vivo X500E için hazırlıklarını sürdürüyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen akıllı telefon, Bluetooth SIG sertifikası alarak çıkışına bir adım daha yaklaştı.

VIVO X500E'NİN BEKLENEN ÖZELLİKLERİ

vivo X500E, Bluetooth SIG veri tabanında V2656 model numarasıyla listelendi. Ancak sertifikasyon kuruluşu, cihazın diğer teknik özelliklerine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşmadı.

Ortaya çıkan söylentilere göre vivo X500E, gücünü MediaTek Dimensity 9500 işlemciden alacak. Akıllı telefonun 6,59 inç büyüklüğünde bir ekranla gelmesi bekleniyor.

Kamera tarafında ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ana kameranın yanı sıra 64 megapiksellik periskop telefoto kameranın bulunacağı öne sürülüyor. Cihazın ayrıca 7.500 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olacağı iddia ediliyor.

VIVO X500 SERİSİ GENİŞLİYOR

vivo, geçtiğimiz ay X500 serisi kapsamında üç farklı akıllı telefon tanıtmıştı. Seride şu anda vivo X500, X500 Pro ve X500 Pro Max modelleri yer alıyor.

Yeni X500E'nin de önümüzdeki aylarda bu modellere katılması bekleniyor. Ancak cihazın kesin tanıtım tarihi henüz açıklanmadı. Bluetooth SIG sertifikası dışında ortaya çıkan teknik özellikler de şimdilik söylentilerden ibaret.

Kaynak: GSMArena

Ana görsel: vivo X300E