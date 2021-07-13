Amazon Süper başladı: Muhteşem fırsatları kaçırmayın!

Bütçe dostu kampanyalarına yenisini ekleyen Amazon, 1 Temmuz - 31 Temmuz tarihleri arasında Amazon Süper ile karşınızda! Seçili ürünlerde geçerli en az 5 ürünü sepete eklediğinizde %5 indirim, Amazon Prime üyelerine ise sepete eklenen en az 10 üründe %10 indirim kazandıran kampanya, uygun fiyatlı binlerce ürünü karşınıza çıkarıyor. İşte Amazon Süper’in harika avantajları…

1- İhtiyacınız olan binlerce ürünü indirimli alın

Amazon Süper ile kampanya dahilindeki ürünleri hem uygun fiyatlı alın, hem de sepette ayrıca indirim kazanın. Aynı ya da farklı üründen 5 adet ve üzeri sayıda satın alarak indiriminizi katlayabilirsiniz. Tüm kategorilerdeki binlerce ürünü kapsayan kampanya sayesinde Temmuz ayındaki tüm ihtiyaçlarınızı uygun fiyatlarla karşılayabilirsiniz. Kampanya dahilindeki Koton Kadın t-shirt, Paşabahçe Viva Cam Kapaklı Kavanoz, Finish Temizlik ve Bakım Seti, Zore Airpods Pro Kılıfı, Dr. Oetker Vitalis Sütlü-Bitter Çikolatalı Çıtır Müsli gibi çeşitli kategorilerdeki ürünleri tek sepette maksimum 50 TL indirim kazanarak yaz ayında yokluğu hissedilen her türlü ihtiyacınızı karşılayın.

2- Kitaptan Giyime Elektronikten Kozmetiğe avantajlı ürünler

Amazon Süper, tüm ürün kategorilerini kapsayan geniş bir liste ile karşınıza çıkıyor. Kitaptan giyime, elektronikten kozmetiğe, gıdandan ev ve yaşam ürünlerine ve çok daha fazlasına ulaşabilir, ihtiyaç listenizi tamamlayabilirsiniz. Temmuz ayında okuma listenizdeki kitapları edinmek istiyorsanız bu kampanya tam size göre. Çok satanlar listesinde yerini koruyan Mutlu Olma Sanatı, Hayvan Çiftliği, İnsan Neyle Yaşar?, Fahrenheit 451 ve Satranç başta olmak üzere listenizdeki diğer kitapları sepetinize ekleyerek %5 indirimden yararlanabilirsiniz.

3- Yaz aylarının olmazsa olmaz ürünleri Amazon Süper’de!

Amazon Süper ile evinizde kullanabileceğiniz sayısız ürüne uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. GreenLeaves Pencere Sinekliği, Lotto Hiva Flip Terlik, Koton Spor Atlet, Schwarzkpf Gliss Sun Protect Şampuan, Cosmed Güneş Sonrası Losyon kampanya dahilindeki ürünlerden... Yaz aylarında en çok ihtiyaç duyduğunuz, indirimli fiyatıyla dikkat çeken ürünleri %5 indirimden faydalanarak satın alın.

4- Tatile hazırlık yapmak için doğru kampanya

Kampanya sayesinde tatil alışverişinizi çok harcamadan tamamlayın. Bestway Focus Yüzücü Gözlüğü, Delta Silikon Yüzücü Bonesi denizde ve havuzda keyfinize keyif katacak ürünlerden. Kampanya dahilindeki ürünlerden biri olan yüzücü gözlüğünü ve plajda kullanabileceğiniz başka birçok ürünü seçip bütçenizi yormadan satın alabilirsiniz. Ayırca doğa ile başbaşa kalmak isteyenlere Andoutdoor Sandalye Minderi, Connabride Barbekü Örtüsü ve Wildo Katlanır Bardak’ı incelemelerini öneririz.

5- Küçük dostlarımız için

Amazon Süper indirimli ürünlerinde küçük dostlarımızı da unutmamış! Yüzlerce evcil hayvan maması ve eşyalarındaki kampanyadan faydalanabilirsiniz. Trendline Yetişkin Kedi Maması, Purina Gourmet Gold, Gimdog Duck-Bites Ördekli Köpek Ödülü, Eastland Düğümlü İp Kedi Oyuncağı, Catit Kedi Kum Küreği evcil hayvanlarınızı mutlu ederken uygun fiyatı sayesinde sizin de mutlu olmanızı sağlar.

6- Kişisel bakımınızdan ödün vermeyin

Amazon Süper’in kozmetik ve kişisel bakım ürünlerindeki kampanyası ile süper bir cilde kavuşun. İndirimli fiyatıyla karşınıza çıkan Neutrogena Visibly Clear Sivilce Karşıtı Yüz Temizleme Jeli, Listerine Zero, Nivea Fresh Natural Pump Sprey Deodorant, Clear Bitkisel Sentez Şampuan, Dermokil Havyarlı Siyah Kil Maskesi ile ferah bir cilde sahip olun ve vücudunuzun hijyenini koruyun.

7- Bebek eşyalarında süper avantajlar

Amazon Süper indirimleri anne ve bebekler için de muhteşem avantajlar sunuyor. Bebekler için giyim, temizlik, oyuncak gibi yüzlerce üründe Amazon Süper ile hesaplı alışveriş yapın. Babyjem Poli Muşamba Önlük, Wee Baby Anne Sütü Saklama Poşeti, Babyjem Düz Kafa Yastığı, Wee Baby Cam Biberon ve Bondigo Banyo Oyuncakları ile bebeğiniz konforlu olsun, mama saatleri tertemiz geçsin.

8- Çocukların keyifli zaman geçirmesi için…

Yaz aylarında çocuklarınızın resim ve boyama yaparak eğlenmesi için BIC Kids Elleri Kirletmeyen Pastel Boya, Pensan Triball Tükenmez Kalem, Edding Fosforlu Kalem, Carioca Pastel Süper Yıkanabilir Keçeli Kalem ve çok daha fazla kırtasiye ürününü uygun fiyatlı bulabilirsiniz.

9- Elektronik ürünlerde süper kampanya

Amazon Süper hayatımızı kolaylaştıran elektronik ürünlerdeki kampanyalar ile karşımıza çıkıyor. Mack MCF-14 BK Masaüstü Metal USB Fan ile evde bilgisayar başında geçirdiğiniz dakikalarda serin kalın. Duracell Şarj Edilebilir Pil, Ugreen Çok Açılı Masaüstü Telefon Standı, Hlypro Küçük Gorillapod Mini Tripod gibi pek çok elektronik üründe %5 indirimden faydalanın.

10- Market alışverişinizde fırsatlardan yararlanın

Gıda ve market alışverişleriniz Amazon Süper ile süper hesaplı. Kampanya dahilindeki ürünlerden Eti Lifalif Kuru İncirli Fındıklı Yulaf Topları, Yayla Haşlanmış Meksika Fasulyesi, Eti Lifalif Kırmızı Meyveli Bar, Lipton Rahatlama Zamanı Bardak Poşet Bitki Çayı, Alpro Hindistan Cevizi Sütü hem sağlıklı beslenin hem de formunuzu dengede tutun.



