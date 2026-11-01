Dünyanın 'en ölümcül' timsahı: Yüzlerce kişiyi öldürmüş olabilir

Ruzizi Nehri çevresinde yaşadığı belirtilen Gustave'ın, büyüdükçe insanları avlamaya başladığı düşünülüyor. Bölge halkı, timsahın balıkçıları ve nehirde yüzen insanları hedef aldığını anlatıyor. Ancak hayvanın saldırdığı kişilerin sayısı konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor. Bazı iddialarda 300, bazılarında ise 60 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.

TUZAĞI BİLE ATLATMIŞ

2004 yılında doğa bilimci Patrice Faye öncülüğünde Gustave'ı yakalamak için çalışma başlatıldı. Araştırmacılar, dev timsahı yakalamak amacıyla kendisinden daha büyük bir kafes hazırladı.

Tuzak üç kez başarısız olurken, canlı keçi kullanılarak yapılan son denemede de şiddetli fırtına nedeniyle kamera zarar gördü. Araştırmacılar geri döndüğünde keçinin kaybolduğunu, tuzağın ise hasar gördüğünü fark etti.

ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİALARI DOĞRULANMADI

Gustave, 2009 yılında Tanganika Gölü yakınlarında yeniden görüldü. 2019'da ise öldürüldüğüne ilişkin iddialar ortaya atıldı ancak bu haberleri doğrulayan herhangi bir kanıt bulunamadı.

(Görsel temsili şekilde yapay zeka tarafından oluşturulmuştur)