Amber Luke yaptığı paylaşımla herkesi hayrete düşürdü

Instagram modeli ve dövme tutkunu olan Amber Luke en son özyuvarına yaptırdığı dövme sonrasında 3 hafta kör kalmıştı... Yeni maceralar peşinde olduğunu daha önce de belirten genç kız şimdi de çatal dil operasyonu geçirdi.

Dilini ortadan ikiye ayrıldığı çatal dil çılgınlığına katılan Amber Luke son halini Instagram hesabından paylaştı. İçeceğini tutup dilinin ortasında pipetle poz veren genç kız yeni halinden çok mutlu.

Hayranları da bu yeni haline övgüler ve beğeniler yağdırıyor. Çatal dil operasyonu ise ürkütücü sonuçlara sebebiyet verebiliyor.

UZMANLAR UYARIYOR!

Doktorlar bu konuda kesin bir şekilde uyarıyor. Operasyonun, özellikle kan kaybı, enfeksiyon, sinirlerin zarar görmesi ve nefes alma ve yutkunma yetisi ile ilgili problemlerin dahil olduğu çeşitli sonuçlar doğurabileceği söyleniyor.

Instagram'da hatrı sayılır bir kitleye sahip olan Amber Luke isimli 24 yaşındaki genç kız vücuduna yaptırdığı dövmelerle tanınıyor. Genç kızın 200 bini aşkın takipçisi var.

