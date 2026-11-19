Amerika'da, özel bir ambulans şirketinde çalışan şoförün davranışı akıllara durgunluk getirdi. Göğüs ağrısı şikayeti bulunan bir kadın hastayı hastaneye götürmekle görevli ambulans şoförü, yolunu kaybettikten sonra hastayı yarı yolda bıraktı.

Yerel basında yer alan bilgilere göre olay, geçtiğimiz hafta hastanın Cleveland Clinic'e nakledildiği sırada meydana geldi.

YOLUNU KAYBEDİNCE HASTAYI BIRAKTI

Yerel yayın kuruluşu WKRC'nin aktardığına göre ambulans şoförü, hastaneye giderken yolunu kaybetti. Bunun üzerine hastaya o gün için araç kullanmayı bıraktığını söyleyen şoför, olay yerinden ayrıldı. Hasta ise hastaneye ulaştırılamadan ambulansta bırakıldı. Edinilen bilgilere göre, sağlık ekiplerinin kadın hastaya gerekli müdahaleyi yaptığı ve ardından hastaneye naklini gerçekleştirdiği açıklandı.

AMBULANS ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Olayın gündem olmasının ardından şoförün çalıştığı şirket de açıklama yaptı. Şirket sözcüsü, durumdan haberdar olur olmaz hastanın sağlığını ve bakım ihtiyaçlarını güvence altına almak için gerekli adımların atıldığını belirtti. Açıklamada, olayın nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemenin sürdüğü ve elde edilecek bulgular doğrultusunda uygun işlemlerin yapılacağı ifade edildi.

Şirket, konunun hem personel hem de hasta mahremiyetiyle ilgili olması nedeniyle daha fazla ayrıntı paylaşamayacağını duyurdu. Yarı yolda bırakılan kadının son sağlık durumuna ilişkin bilgiler de paylaşılmadı.