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Amcasının hatası sonu oldu!

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YAŞAM  | 24.04.2019 15:26 | Son Güncelleme

Bursa’da amcasının kullandığı geri manevra yapan aracın altında kalan 1 yaşında çocuk hayatını kaybetti. O anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesine bağlı Değirmenönü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.T., aracıyla geri manevra yapmaya başladı. Bu sırada orada oyun oynayan 1 yaşındaki yeğeni Elif T., aracın altında kaldı.

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Çığlıklar üzerine amca aracını durdurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, küçük çocuğun öldüğünü belirledi. Küçük çocuğun ölümü aileyi yasa boğdu.

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Amca M.T.'nin aracını park edeceği sırada, yeğeni Elif T.'nin koşarak aracın arkasına geldiği ve o sırada geri manevra yapan amcanın küçük Elif'i görmeyerek ezdiği görülüyor.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
bursa Yıldırım kaza
 

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
offf yavrucak zor ölümlerden birini yaşadı allah sabır versin aileye
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