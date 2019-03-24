AMD hisse fiyatları için Google etkisi denildi

Google ve AMD arasındaki iletişim de giderek artıyor. Jefferies analisti Mark Lapacis, Google’ın geliştirici konferansında Lisa Su’nın varlığının iki şirket arasında daha güçlü bir bağın ufukta olabileceği konusunda bir ipucu olduğunu söyledi.

Her ne kadar Intel ve AMD arasında büyük bir savaş yaşansa bile, Google genellikle buna dahil olmamayı seçiyor. Bilindiği üzere Google daha çok Intel ile birlikte çalışıyor ve AMD pek de tercih ettiği bir şirket değil. Ancak bu son gelişmeler, durumun tam tersine dönmesine neden olabilir.

Yalnızca bu dedikodular bile hisse fiyatlarında değişiklik meydana gelmesine neden oldu. Eğer Google ve AMD kesin olarak anlaşırsa, yaklaşık olarak 25 milyar Dolar gibi bir sözleşme yapılacak. Bu da AMD şirketinin, pazarın en az %10 gibi bir bölümüne sahip olması anlamına geliyor.

Yıl içerisinde bu son hisse değerlenmesi ile birlikte AMD yaklaşık olarak %50 oranında büyüme kaydetti. İlerleyen dönemlerde oyun şirketleriyle yapılan anlaşmalar artarsa, hisse senetlerinde de belirgin bir yükseliş elde edilecek.

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