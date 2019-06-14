AMD Radeon Adrenalin 19.6.1 güncellemesi yayınlandı

AMD, geçtiğimiz günlerde Xbox E3 2019 etkinliğinde duyurulan PC için Xbox Game Pass servisi için bugün güncelleme yayınladı. Radeon Adrenalin 19.6.1 güncellemesi ile artık AMD ekran kartları PC için Game Pass sistemine destek veriyor.

Game Pass sisteminde yer alan 100’den fazla oyun için destek sunan AMD, bu güncellemeyi yüklemenizi şiddetle öneriyor. AMD bu güncelleme ile bazı ekran kartı modellerinde yaşanan sorunları da çözüyor.

Güncelleme ile Radeon ReLive uygulamasındaki Facebook’a yükleme sorunu, ASUS TUF Gaming FX505 modelindeki GPU bağlantı sorunu, Radeon WattMan uygulamasında yaşanan sorun ve ACER Swift 3 modelinde yaşanan hatalar da gideriliyor.

Güncellemeyi buradan Windows için indirebilirsiniz. Eğer ön tanımlı ayarınız yoksa temiz kurulum yapmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz.

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