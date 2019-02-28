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AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.2.3 neler getiriyor?

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TEKNOLOJİ  | 28.02.2019 10:42 | Son Güncelleme

AMD ekran kartları için AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.2.3 güncellemesi yayınlandı. AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.2.3 ile Dirt Rally 2.0 oyununa destek veriliyor. İşte detaylar.

AMD Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.2.3 neler getiriyor?

AMD, yazılım konusunda Nvidia’nın gerisinde kalmamak için güncellemelerine hız kesmeden devam ediyor. AMD, şimdi de Dirt Rally 2.0 için yeni güncellemesi olan Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.2.3‘ü yayınladı.

Radeon Adrenalin 2019 Edition 19.2.3 güncellemesi ile AMD Ryzen Mobile işlemcilerde yer alan Radeon Vega grafik birimlerinde yüzde 10‘a varan artış yaşanıyor. CS:GO ve Fortinte gibi eSport oyunlarında ise yüzde 17‘ye varan performans artışları sunuluyor.

Güncelleme ile Radeon RX Vega 64 ekran kartında Dirt Rally 2.0 oyununda yüzde 3’lük performans artışı vadediliyor. Güncelleme ile ayrıca sistemde yaşanan sorunlar da çözülüyor.
Özellikle Battlefield 5‘te yaşanan sistemsel ve FreeSync sorunları bu güncelleme ile düzeliliyor. Fan hızında yaşanan dalgalanmalar ve sorunlar da giderilen hatalar arasında yer alıyor.

AMD’nin güncel ekran kartı sürücüsünü buradan indirebilirsiniz. Güncellemeyi yüklerken temiz kurulum yapmayı unutmayın.

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Anahtar Kelimeler:
AMD AMD Radeon Adrenalin ekran kartı

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