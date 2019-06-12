AMD Radeon RX 5700 XT benchmark sonuçları ile karşımıza çıktı

Yakın zamanda tanıtılması beklenen Radeon RX 5700 XT ekran kartının, 9.75 TFLOPs gücüne, 8 GB DDR6 VRAM’e ve maksimumda 1.905 hızında çalışan saat hızına sahip olacağı söyleniyor.

Benchmark sonuçları ile RXT 2070’ten daha güçlü olduğunu kanıtlayan RX 5700 XT ekran kartı, 1440P’de gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. 4K yerine 2K için geliştirildiği açıkça görünen AMD’nin yeni ekran kartı, Battlefield 5 oyununda rakibine kök söktürüyor.

AMD’nin kök söktürmesi Ray Tracing özelliğinin olmamasından da kaynaklanıyor olabilir. Çünkü Battlefield 5’te Ray Tracing özelliğini RTX ekran kartlarında açtığınızda ciddi performans kaybı olabiliyor.

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