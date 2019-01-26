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AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.2 neler sunuyor?

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TEKNOLOJİ  | 26.01.2019 09:31 | Son Güncelleme

Resident Evil 2, Tropico 6 ve Anthem Beta oyunları için AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.2 güncellemesi indirime sunuldu. Güncelleme ile gelen tüm yenilikler haberimizde yer alıyor.

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.2 neler sunuyor?

AMD güncellemeler ile yeni oyunlara destek vermeye devam ediyor. AMD şimdi de Resident Evil 2, Tropico 6 ve Anthem Beta oyunları için bir güncelleme yayınladı. Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.2 güncellemesi ile Resident Evil 2 ve Tropico 6 oyunlarına destek verilmesinin yanında Anthem’de performans artışı sağlanıyor.

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.2 neler sunuyor?

Anthem’de bu güncelleme ile RX 580 ekran kartlarında yüzde 7‘lik bir performans artışı yaşanıyor. Bu artışın 1920 x 1080 çözünürlükte yaşandığını belirtelim. Güncelleme ile Rocket League oyununa FreeSync desteği ekleniyor.

Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.2 ile Battlefield V‘te yaşanan sorunlar, mouse tepkime sorunları ve HDMI sorunları çözülüyor. Eğer ince ayar yapmadıysanız, bu güncellemeyi temiz kurulum seçeneği ile yüklemenizde fayda var.

Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.1.2 güncellemesini Windows için buradan indirebilirsiniz. Son olarak güncellemeyi özellikle Resident Evil 2 oynamayı düşünüyorsanız mutlaka yüklemeniz gerektiğini belirtelim.

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Anahtar Kelimeler:
oyun güncelleme

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