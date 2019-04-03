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AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.1 ile düzeltilen hatalar

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TEKNOLOJİ  | 03.04.2019 07:46 | Son Güncelleme

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.1 güncellemesi yayınlandı. Bir takım hatalar ile gelen 19.3.3 güncellemesindeki tüm sorunlar 19.4.1 güncellemesi ile çözülüyor. İşte güncelleme ile çözülen hatalar.

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.1 ile düzeltilen hatalar

AMD, geçtiğimiz haftalarda Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.3.3 güncellemesini yayınlamıştı. Bu güncelleme ile Sekiro: Shadows Die Twice ve Generation Zero oyunlarına destek veren AMD, bir takım sorunların oluşmasına neden olmuştu. AMD 1 hafta gibi kısa bir süre içerisinde bu sorunları çözerecek karşımıza 19.4.1 güncellemesi ile çıkmayı başardı.

AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.1 ile düzentilen hatalar

Radeon Software Adrenalin 2019 Edition 19.4.1 güncellemesi ile; AMD Radeon VII and Radeon RX Vega serisi ekran kartlarında yaşanan sorunlar çözülüyor. Ayrıca; World of Warcraft‘ın 8.1.5 güncellemesinde yaşanan MSAA açıkken oyunun çökme sorunu, mouse imlecinin ekran dışına çıkma sorunu ve Radeon WattMan uygulamasındaki hatalar düzeltiliyor.
World of Tanks oyunununda Radeon RX Vega serisi ekran kartlarında oyunun direkt minimum ayarlarda açılma hatası ve Windows 10’daki Netflix uygulamasındaki HDR aktif edememe sorunu da güncelleme ile çözüme kavuşuyor.;

AMD’nin söylediğine göre bu güncelleme ile performans artışları da yaşanıyor. Eğer AMD ekran kartına sahipseniz buradan güncellemeyi indirip yükleyebilirsiniz. Her zaman belirttiğimiz gibi temiz bir kurulum yapmanın faydasını bu sürümde de göreceksiniz.

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Anahtar Kelimeler:
AMD Radeon Software Adrenalin 2019 Edition AMD

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