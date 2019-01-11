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AMD Radeon VII modelini duyurdu

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TEKNOLOJİ  | 11.01.2019 08:48 | Son Güncelleme

AMD uzun süredir geri kaldığı rekabette kozları tekrardan eline geçirmek için AMD Radeon VII modelini tanıttı. AMD Radeon VII özellikleri ile Nvidia’nın RTX 2080 modeline rakip olacak.

AMD Radeon VII modelini duyurdu

İki ekran kartı üreticisi devi AMD ve Nvidia arasındaki savaşta, uzun süredir Nvidia rakibine fark atmış durumdaydı. Tekelleşeme yolunda giden Nvidia’ya bugün AMD cephesinden geç de olsa nihayet bir cevap geldi. CES 2019 etkinliğinde sahne alan AMD, yeni ekran kartı olan Radeon VII modelini duyurdu.

Dünyanın ilk 7nm üretim süreci ile üretilen Radeon VII, 4K oyun deneyimi için geliştirildi. Nvidia RTX 2080 ile rekabet edecek olan Radeon VII’nin, rakibinden az da olsa fazla performans vadettiği söyleniyor.

AMD CEO’su Lisa Su, Radeon VII’nin 1.8 GHz hızında çalışan ve 16 GB ultra hızlı HBM2 belleğe sahip olduğunu açıkladı.
AMD’nin bir önceki ekran kartı olan Radeon RX Vega 64’e göre daha iyi olan Radeon VII; Battlefield V‘te yüzde 35 daha fazla performans sunuyor. Ayrıca bu modelde AMD FreeSync2 HDR teknolojisi de yer alıyor.

7 Şubat 2019 tarihinde Resident Evil 2, Devil May Cry 5 ve Tom Clancy’s The Division 2 oyunları ile satışa sunulacak olan Radeon VII, 699 dolar fiyat etiketine sahip olacak.

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Anahtar Kelimeler:
AMD Nvidia bilgisayar

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