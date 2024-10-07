SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Amedspor'da Ersun Yanal şoku! Taraftarın sabrı taştı, istifaya davet ediliyor

Amedspor'da Ersun Yanal şoku! Taraftarın sabrı taştı, istifaya davet ediliyor

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
07.10.2024 16:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda 8 maçta 12 puan toplayabilen Ersun Yanal'ın Amedspor'u son olarak Esenler Erokspor'dan 4-0 gibi ağır bir mağlubiyet alınca taraftar ayaklandı. Kendi liglerine göre yüksek bir maaş ödedikleri Ersun Yanal'ın performansından memnun kalmayan Amedspor taraftarı, tecrübeli çalıştırıcıyı istifaya davet etti.

Amedspor'da Ersun Yanal şoku! Taraftarın sabrı taştı, istifaya davet ediliyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amedspor, sezona istediği gibi başlayamadı. 8 maçta 12 puan toplayarak liderlikten epey uzaklaşan Amedspor'da taraftar ayaklandı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE ERSUN YANAL VAR

Screenshot_1

Amedspor taraftarı, toplanan puanların yanında oynanılan oyundan da memnun değil. Takımın belirli bir taktiğinin olmadığını iddia eden taraftarlar, Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

ÇOK AZ KREDİSİ KALDI

Screenshot_2

Oynadıkları 8 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen Amedspor'da Ersun Yanal'a tanınan kredi oldukça azaldı. Bir sonraki maçta Gençlerbirliği ile karşılaşacak Amedspor'da olası bir puan kaybı sonrası Ersun Yanal ile yolların ayrılması bekleniyor.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal amedspor
En Çok Okunan Haberler
Kızımız oradadır diye yürürken kafasını gördüm

Kızımız oradadır diye yürürken kafasını gördüm

Dikkat çeken asgari ücret tahmini

Dikkat çeken asgari ücret tahmini

Ndombele Galatasaray'ı bin pişman etti!

Ndombele Galatasaray'ı bin pişman etti!

Zaha'ya hocasında olay sözler: Futbolcu değil!

Zaha'ya hocasında olay sözler: Futbolcu değil!

Canlı yayında kravatını ve çoraplarını çıkardı! Sebebi: Fenerbahçe...

Canlı yayında kravatını ve çoraplarını çıkardı! Sebebi: Fenerbahçe...

2 saatlik toplantı sonrası karar verildi! TFF Başkanı açıkladı...

2 saatlik toplantı sonrası karar verildi! TFF Başkanı açıkladı...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Kokusu ve kalıcılığıyla övgüler toplayan en iyi erkek parfümleri burada

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

Her adımda konfor dolu hissedin! Salomon ayakkabılar indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.