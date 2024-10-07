Amedspor'da Ersun Yanal şoku! Taraftarın sabrı taştı, istifaya davet ediliyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amedspor, sezona istediği gibi başlayamadı. 8 maçta 12 puan toplayarak liderlikten epey uzaklaşan Amedspor'da taraftar ayaklandı.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE ERSUN YANAL VAR

Amedspor taraftarı, toplanan puanların yanında oynanılan oyundan da memnun değil. Takımın belirli bir taktiğinin olmadığını iddia eden taraftarlar, Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.

ÇOK AZ KREDİSİ KALDI

Oynadıkları 8 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen Amedspor'da Ersun Yanal'a tanınan kredi oldukça azaldı. Bir sonraki maçta Gençlerbirliği ile karşılaşacak Amedspor'da olası bir puan kaybı sonrası Ersun Yanal ile yolların ayrılması bekleniyor.