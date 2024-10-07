Amedspor'da Ersun Yanal şoku! Taraftarın sabrı taştı, istifaya davet ediliyor

Trendyol 1. Lig'de mücadele eden Amedspor, sezona istediği gibi başlayamadı. 8 maçta 12 puan toplayarak liderlikten epey uzaklaşan Amedspor'da taraftar ayaklandı.
Amedspor taraftarı, toplanan puanların yanında oynanılan oyundan da memnun değil. Takımın belirli bir taktiğinin olmadığını iddia eden taraftarlar, Esenler Erokspor'a 4-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından Ersun Yanal'ı istifaya davet etti.
Oynadıkları 8 maçta yalnızca 3 galibiyet alabilen Amedspor'da Ersun Yanal'a tanınan kredi oldukça azaldı. Bir sonraki maçta Gençlerbirliği ile karşılaşacak Amedspor'da olası bir puan kaybı sonrası Ersun Yanal ile yolların ayrılması bekleniyor.