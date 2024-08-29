Amedspor'da görev yapan Ersun Yanal'a büyük şok! Üst üste üçüncü maçında da golle tanışamadı...

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, “Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig’e çıkacak. Bu lige çıkmak için de planlama yapıldı. Çok yakın zamanda alacağımız sonuçlarla birlikte önümüzdeki sezon ligde olacağız” dedi.

3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Amedspor, ligdeki ilk üç maçında gol atamadı.

0-0 Fatih Karagümrük

0-1 İstanbulspor

0-0 Sakaryaspor

"OYUNCULARIMIZIN EKSİK OLAN KADROYA KATKILARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Trendyol 1. Lig’in 3. hafta erteleme maçında Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor’un konuğu oldu. Golsüz beraberlikle tamamlanan müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Takımımızın gelişimindeki sorunları çok yakından takip ediyoruz. Takımın nereye gideceğini, nasıl bir kadroyla mücadelenin içinde olacağımızı çok iyi biliyoruz. Futbolun gerekleri için, kurulan kadronun bir araya gelmesi için zamana ihtiyacımız var. Büyük ihtimalle milli takım arası kadroyu oluşturmuş olacağız. 35 haftalık bir süreç var. O süreçte hedefimize ulaşacağımıza düşünüyorum. Oyuncularımızın eksik olan kadroya katkılarına çok teşekkür ediyorum. Sanırım 5 oyuncuyla farklı bir çehreye bürünmüş bir Amed izleyeceğiz” diye konuştu.

“SAHALARIN ARTIK TÜRKİYE’DE TARTIŞILMAMASI GEREKİYOR”

Diyarbakır’daki zemin probleminden dolayı orada oynayamadıklarının hatırlatılması üzerine günümüzde zeminlerin tartışılmaması gerektiğini aktaran Yanal, “Niye sahamızda oynayamıyoruz değil mi? Bu işin doğasında olması gereken belli. Burada hiç kimseyi de suçlamadan, sahaların artık Türkiye’de tartışılmaması gerekiyor. İklimi bozuk yerlere büyük statlar yapılıyor. Gördüğünüz gibi bu statlar yüksek maliyetlerle yapılıyor. Bu maliyetleri için de paralar harcanıyor. Güzel bir şey ama bir yandan da teknolojik olarak sıkıntılar oluyor. Soğutma sistemi olmuyor ama ısıtma sistemi oluyor mesela. Soğutma sistemi olsa bu sahayla karşılaşmayacağız. Yönetimin buna el koydu ve bu konuyu gündeme getirmesiyle soğutma sistemi için bir start verildi. Sanırım başlamıştır. Amed Sportif Faaliyetler’in tesisleriyle ilgili de bir yapılanma var., onu da aktarmak isterim. Kampa başladığımızdan beri otellerden dışarı çıkamadık. Yeni bir tesis yapılıyor, gelip görmenizi isterim. Büyük çabalarla yapılıyor. Diyarbakır’ın böyle bir şeyi üstlenmesi bittikten sonra hepimizin takdirine şayan olacak” ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, “Amed Sportif Faaliyetler lige çıkacak. Bu lige çıkmak için de planlama yapıldı. Çok yakın zamanda alacağımız sonuçlarla birlikte önümüzdeki sezon ligde olacağız” dedi.