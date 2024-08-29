SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Tff 1. Lig
  4. Amedspor'da görev yapan Ersun Yanal'a büyük şok! Üst üste üçüncü maçında da golle tanışamadı...

Amedspor'da görev yapan Ersun Yanal'a büyük şok! Üst üste üçüncü maçında da golle tanışamadı...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.08.2024 07:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol 1. Lig’in 3. hafta erteleme maçında Sakaryaspor, Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda Amed Sportif Faaliyetler ile golsüz berabere kaldı. Üst üste üçüncü maçta da gol atamayan Ersun Yanal'ın takımı büyük eleştiri aldı.

Amedspor'da görev yapan Ersun Yanal'a büyük şok! Üst üste üçüncü maçında da golle tanışamadı...

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sakaryaspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamada, “Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig’e çıkacak. Bu lige çıkmak için de planlama yapıldı. Çok yakın zamanda alacağımız sonuçlarla birlikte önümüzdeki sezon ligde olacağız” dedi.

3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Amedspor, ligdeki ilk üç maçında gol atamadı.

0-0 Fatih Karagümrük
0-1 İstanbulspor
0-0 Sakaryaspor

"OYUNCULARIMIZIN EKSİK OLAN KADROYA KATKILARINA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM"

GWGUkH7W0AA6ZzL

Trendyol 1. Lig’in 3. hafta erteleme maçında Amed Sportif Faaliyetler, Sakaryaspor’un konuğu oldu. Golsüz beraberlikle tamamlanan müsabakanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Ersun Yanal, “Takımımızın gelişimindeki sorunları çok yakından takip ediyoruz. Takımın nereye gideceğini, nasıl bir kadroyla mücadelenin içinde olacağımızı çok iyi biliyoruz. Futbolun gerekleri için, kurulan kadronun bir araya gelmesi için zamana ihtiyacımız var. Büyük ihtimalle milli takım arası kadroyu oluşturmuş olacağız. 35 haftalık bir süreç var. O süreçte hedefimize ulaşacağımıza düşünüyorum. Oyuncularımızın eksik olan kadroya katkılarına çok teşekkür ediyorum. Sanırım 5 oyuncuyla farklı bir çehreye bürünmüş bir Amed izleyeceğiz” diye konuştu.

“SAHALARIN ARTIK TÜRKİYE’DE TARTIŞILMAMASI GEREKİYOR”

Diyarbakır’daki zemin probleminden dolayı orada oynayamadıklarının hatırlatılması üzerine günümüzde zeminlerin tartışılmaması gerektiğini aktaran Yanal, “Niye sahamızda oynayamıyoruz değil mi? Bu işin doğasında olması gereken belli. Burada hiç kimseyi de suçlamadan, sahaların artık Türkiye’de tartışılmaması gerekiyor. İklimi bozuk yerlere büyük statlar yapılıyor. Gördüğünüz gibi bu statlar yüksek maliyetlerle yapılıyor. Bu maliyetleri için de paralar harcanıyor. Güzel bir şey ama bir yandan da teknolojik olarak sıkıntılar oluyor. Soğutma sistemi olmuyor ama ısıtma sistemi oluyor mesela. Soğutma sistemi olsa bu sahayla karşılaşmayacağız. Yönetimin buna el koydu ve bu konuyu gündeme getirmesiyle soğutma sistemi için bir start verildi. Sanırım başlamıştır. Amed Sportif Faaliyetler’in tesisleriyle ilgili de bir yapılanma var., onu da aktarmak isterim. Kampa başladığımızdan beri otellerden dışarı çıkamadık. Yeni bir tesis yapılıyor, gelip görmenizi isterim. Büyük çabalarla yapılıyor. Diyarbakır’ın böyle bir şeyi üstlenmesi bittikten sonra hepimizin takdirine şayan olacak” ifadelerini kullandı.
Hedeflerinin Süper Lig’e çıkmak olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, “Amed Sportif Faaliyetler lige çıkacak. Bu lige çıkmak için de planlama yapıldı. Çok yakın zamanda alacağımız sonuçlarla birlikte önümüzdeki sezon ligde olacağız” dedi.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Ersun Yanal amedspor
En Çok Okunan Haberler
Kayıp Narin'i günlerdir takip eden Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım: Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler var'

Kayıp Narin'i günlerdir takip eden Haluk Levent'ten dikkat çeken paylaşım: Aile bireylerinin ifadelerinde çelişkiler var'

Ferdi Tayfur kızı Tuğçe'yi reddetti! Ortalık karıştı: "Soyadımı kullanmaya devam ederse..."

Ferdi Tayfur kızı Tuğçe'yi reddetti! Ortalık karıştı: "Soyadımı kullanmaya devam ederse..."

Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz açıklama!

Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu için sürpriz açıklama!

Hadjam'ın dizlerini sansürlemesi sosyal medyada gündem oldu!

Hadjam'ın dizlerini sansürlemesi sosyal medyada gündem oldu!

Tahkim Kurulundan çok konuşulacak karar!

Tahkim Kurulundan çok konuşulacak karar!

Galatasaray'dan karaborsa bilet iddialarına ilişkin resmi açıklama geldi

Galatasaray'dan karaborsa bilet iddialarına ilişkin resmi açıklama geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.