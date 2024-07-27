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Amedspor'dan bir transfer daha! Eski Galatasaraylı Ömer Bayram'ı transfer ettiler

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
27.07.2024 09:28
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TFF 1.Lig'in yeni ekiplerinden Amedspor, son olarak Eyüpspor forması giyen ve bir dönem Galatasaray'da da oynamış olan tecrübeli oyuncu Ömer Bayramtransfer ettiğini açıkladı. İşte detaylar...

Amedspor'dan bir transfer daha! Eski Galatasaraylı Ömer Bayram'ı transfer ettiler

TFF 1.Lig'in yeni ekibi Amedspor, Teknik Direktör Ersun Yanal yönetiminde yeni sezon çalışmalarına devam ediyor. Adama Traoré, Bruno Lourenço ve Britt Assombalonga gibi tecrübeli isimleri kadrosuna katan yeşil-kırmızılılar bir ismi daha renklerine bağladı.

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ÖMER BAYRAM'I TRANSFER ETTİ

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Geride bıraktığımız sezon TFF 2.Lig'i liderlikle bitirerek tarihinde ilk defa 1.Lig'de mücadele edecek olan Amedspor, Süper Lig'de Kayserispor, Akhisarspor ve Galatasaray formalarıyla mücadele eden Ömer Bayram'ı renklerine bağladığını açıkladı.

SON SEZON KARNESİ

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2023/2024 sezonunda Eyüpspor forması altında TFF 1.Lig'de mücadele eden 32 yaşındaki sol bek çıktığı 22 maçın 10'una ilk 11'de başlarken 2 de asist yaptı.

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