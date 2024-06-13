Amedspor'un başına geçen Ersun Yanal'ın imza törenine damga vuran olay! "Hele bir suyumuzu iç..."

Bir süredir yeşil sahalardan uzak olan Ersun Yanal, yeni sezonda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek olan Amedspor ile anlaşmaya vardı.

Amedspor resmi sitesinden yapılan açıklamada, " Teknik Direktörümüz Ersun Yanal ile resmi sözleşme imzaladık. Bugün, Amedspor Şehmus Özer Tesislerimizde taraftarlarımızın ve basın mensuplarının yoğun katılımıyla teknik direktörümüz Ersun Yanal ile resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hoş geldin Ersun Yanal" ifadeleri yer aldı.

İMZA TÖRENİNDE İLGİNÇ DİYALOG

Ersun Yanal için Şehmus Özer Tesisleri'nde taraftarlarında katılığı bir imza töreni düzenlenirken, törende Yanal ile bir taraftar arasında gülümseten bir diyalog yaşandı.

"HELE SEN SUYUMUZU İÇ..."

Yanal'ın "İşlerimiz vardı, hallettik. Sonra buraya geldik, imza töreni yapacağız. Ama Diyarbakır'a çok geldim" sözlerine bir taraftar, "Hele sen bir suyumuzu iç, yemeğimizi ye. Daha buradan gitmezsin" diyerek karşılık verdi. Bu anlar törendekileri kahkahaya boğarken, alkışlarla karşılandı.





