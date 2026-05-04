Amedsporlu taraftarlar Galatasaraylı taraftarlar karşı karşıya geldi! Polis müdahale etti, kutlamalar yarım kaldı

TFF 1. Lig'i Erzurumspor'un ardından 2. sırada tamamlayarak önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Amedspor'da kutlamalar devam ederken İstanbul'un sokaklarında tansiyon yükseldi.

Nevizade'de kutlama yapmak isteyen Amedspor taraftarları Galatasaray taraftarları ile karşı karşıya gelirken o anlarda ortalık bir anda karıştı.

POLİS ARAYA GİRDİ

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Amedspor aleyhine tezahüratlar yaparken çevik kuvvet ekipleri araya girdi.

KUTLAMA PLANI YARIM KALDI

Amedspor taraftarlarının sevinçlerini paylaşmak için sokaklara dökülmesi beklenmedik bir dirençle karşılaştı. Galatasaraylı taraftarların bu kutlama girişimine engel olmak istemesi üzerine iki grup arasında ciddi bir gerginlik patlak verdi. Karşılıklı atışmaların ardından sokaklarda kargaşa dolu anlar yaşandı.

SOKAKLARDA YANKILANAN SESLER

Olaylar tırmanırken Galatasaraylı taraftar gruplarının "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarını attığı duyuldu.