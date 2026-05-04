SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Amedsporlu taraftarlar Galatasaraylı taraftarlar karşı karşıya geldi! Polis müdahale etti, kutlamalar yarım kaldı

İçerik devam ediyor
Cevdet Berker İşleyen

Amedspor’un Süper Lig’e yükselişini kutlamak isteyen taraftarlar Nevizade’de Galatasaraylılarla karşı karşıya geldi. Gerilim kısa sürede büyürken polis müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı, kutlamalar yarıda kaldı.

TFF 1. Lig'i Erzurumspor'un ardından 2. sırada tamamlayarak önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele etme hakkı kazanan Amedspor'da kutlamalar devam ederken İstanbul'un sokaklarında tansiyon yükseldi.

Nevizade'de kutlama yapmak isteyen Amedspor taraftarları Galatasaray taraftarları ile karşı karşıya gelirken o anlarda ortalık bir anda karıştı.

POLİS ARAYA GİRDİ

Amedsporlu taraftarlar Galatasaraylı taraftarlar karşı karşıya geldi! Polis müdahale etti, kutlamalar yarım kaldı 1

Sarı-Kırmızılı taraftarlar Amedspor aleyhine tezahüratlar yaparken çevik kuvvet ekipleri araya girdi.

KUTLAMA PLANI YARIM KALDI

Amedsporlu taraftarlar Galatasaraylı taraftarlar karşı karşıya geldi! Polis müdahale etti, kutlamalar yarım kaldı 2

Amedspor taraftarlarının sevinçlerini paylaşmak için sokaklara dökülmesi beklenmedik bir dirençle karşılaştı. Galatasaraylı taraftarların bu kutlama girişimine engel olmak istemesi üzerine iki grup arasında ciddi bir gerginlik patlak verdi. Karşılıklı atışmaların ardından sokaklarda kargaşa dolu anlar yaşandı.

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat!

ING - %1.29 FAİZLİ 50.000 TL

Faiz Oranı

%1,29

Vade

6 Ay

Toplam Tutar

50.000 TL

Detayları gör

SOKAKLARDA YANKILANAN SESLER

Amedsporlu taraftarlar Galatasaraylı taraftarlar karşı karşıya geldi! Polis müdahale etti, kutlamalar yarım kaldı 3

Olaylar tırmanırken Galatasaraylı taraftar gruplarının "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarını attığı duyuldu.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyonTüm ülke Arda Turan'ı konuşuyor! İnanılmazı başardı: Artık neredeyse şampiyon
Serie A'da Parma'yı yenen Inter şampiyon olduSerie A'da Parma'yı yenen Inter şampiyon oldu
Anahtar Kelimeler:
son dakika Şampiyonluk amedspor galatasaray kutlama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Sanchez'i taşıyan uçak Ankara'ya acil iniş yaptı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Antalya-Afyon yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapandı

Saha ortasında hakemi yumruklayan futbolcu gözaltına alındı

Saha ortasında hakemi yumruklayan futbolcu gözaltına alındı

'Çıplak ayak' paylaşımı tepki çekti! Sessiz kalmadı

'Çıplak ayak' paylaşımı tepki çekti! Sessiz kalmadı

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

4 il için hızlı tren yolda: 6,5 saat, 2 saat 15 dakikaya düşecek

Altın için İslam Memiş 'Mayıs, Temmuz, Ağustos' deyip rakam verdi

Altın için İslam Memiş 'Mayıs, Temmuz, Ağustos' deyip rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.